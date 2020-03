L'"Oriani-Tandoi" polo di cultura cittadina con il "Mese della Cultura"

Una iniziativa che nasce dalla volontà di dare nuovo e vitale impulso alla cultura del confronto e alla condivisione della riflessione quella del "Mese della Cultura" proposto dall'IISS "Oriani-Tandoi" di Corato che volge lo sguardo verso la comunità cittadina.Un mese di incontri che mettono i due istituti scolastici al centro in qualità di luoghi di diffusione della cultura in senso lato, al di là delle mura scolastiche e dei banchi di scuola dei due luoghi germinali dell'iniziativa, il Liceo Classico e delle Scienze umane "Oriani" e il Professionale, con indirizzo turistico, alberghiero e socio sanitario, "Tandoi".Il "Mese della Cultura", iniziato il 28 febbraio con proposte di importante spessore durante tutto il mese di marzo, si presenta come un grande contenitore di saperi e conoscenze da cui attingere ma anche con le quali rapportarsi in un confronto collettivo che intende coinvolgere l'intera cittadinanza.«Ci siamo resi conto di avere tanto da dire e da trasferire in entrambi gli istituti – dichiara la Preside, prof.ssa Angela Adduci – e pertanto vorremmo dimostrare di essere polo di cultura per la cittadinanza, oltre che per i ragazzi.Il nostro Istituto si è sempre distinto come fucina di idee e ci siamo sempre posti l'intento di coltivare cultura. Per questo puntiamo ad essere sempre più una scuola non statica ma dinamica, attiva, poliedrica. Ed è qui che nasce la settimana della cultura che poi è diventato "Mese della Cultura". – spiega la prof.ssa Adduci - In entrambe le nostre sedi ci sarà un avvicendamento di personalità che tratteranno temi attinenti il mondo della medicina, dell'alimentazione, dell'economia e dell'attualità perché è cultura tutto ciò che può essere funzionale non solo per gli studenti e per la loro formazione scolastica, ma anche per la città che cerchiamo di spingere al coinvolgimento».L'intento, alimentato da tanto entusiasmo e professionalità, si sviluppa nella volontà «di far sì che ci fosse un'ampia possibilità di riflessione, per dare input alla vita culturale del paese di cui la scuola è essere parte integrante e non struttura a sé stante» - sottolinea la Preside.«Vogliamo dare agli studenti qualcosa in più rispetto a quello che ricevono sui banchi di scuola e dare un segnale alla cittadinanza, alimentando e trasferendo quell'amore per la cultura che molte volte si è perso.Non sappiamo cosa aspettarci al termine di questo ricco mese di incontri e approfondimenti – conclude la prof.ssa Adduci - ma sempre più convinti che ciò che conta sia partire, smuovere, sollecitare una curiosità e favorire momenti di riflessione con un colloquio franco, con confronti e discussioni che facciano sorgere domande e dialogo, sviluppando l'attitudine al senso critico. Poniamo la scuola come centro di aggregazione culturale cittadina e lo facciamo – specifica - data la situazione che stiamo vivendo, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione».18:30 – Agorà Liceo Oriani: L'emergenza ambientale del nostro territorio. Dott. Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia e Presidente Parco Nazionale Alta Murgia18:30 – Sala conferenze Tandoi: Inaugurazione Laboratorio Informatico. Ambienti di apprendimento innovativi PNSD. Prof.ssa Franca Tota, Marina CAaterino, Prof. Sergio Falleti16.00 – Parrocchia S. famiglia Ruvo di Puglia: Danza, Musica e cultura del Popolo Ellenico, Seminario teorico pratico (Accesso mediante Tessera UISP) Ins. Rita De Vito.11.10 – Agorà Oriani: Le imprese e lo sviluppo sostenibile: problemi e prospettive. Prof.ssa Daniela Caterino, Ordinario di Diritto Commerciale Università di Bari11.10 - Oriani: L'inganno dei colori. Come i nostri occhi ci mentono quotidianamente. Dott. Pasquale Abbattista, Direttore Osservatorio Astronomico "Andromeda"18:30 - Oriani: Il Senso e l'Attualità degli studi umanistici. Prof. Stefano Bronzini (Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari "A. MORO") e prof. Pietro Totaro (Ordinario di Lingua e Letteratura greca, Università di Bari)10:30 - Tandoi: Alimentazione e cancro. Dott.ssa Elena Piccin, Ricercatore AIRC18.00 – Tandoi: II Documentario "Madre Nostra, Proiezione e dibattito. Racconto di viaggio in Puglia e Sud Italia. Dott. Lorenzo Scaraggi, Giornalista18.10 – Oriani: Gli astrusi ragionamenti di Dio. Riflessioni sulle attuali problematiche. Dott. Alberto Tarantini18.00 – Oriani: Musica degli Anni '70: The Velvet Underground. Dott. Luigi Mazzilli e Dott. Luigi Mastromauro, esperti19.30 – Oriani: Il discorso del Principe. Il problema dell'integrazione, visto da un Imperatore romano. Prof. Nicolò Spadavecchia16.00 – Oriani: Si può. Futuro e innovazione al SUD. Dott. Bepi Costantino, Scrittore, Giornalista, Console Onorarlo di Costantino. Rotary Club18.30 – Oriani: Reddito universale di resistenza: Welfare e trasformazione del lavoro. Dott. Giacomo Pisani, Ricercatore Università di Torino16.00 – Tandoi: "Nuvole migranti", Viaggio nel fumetto tradotto. Presentazione del Libro. Dott. Valerio Rota, Giornalista19.00 – Tandoi: Le nuove sfide della Medicina, dott. Loreto Gesualdo, Presidente Scuola di Medicina, Università degli Studi di Bari18.30 – Oriani: La Xylella fastidiosa. Dott. Massimiliano Morelli Ricercatore CNR18.30 – Oriani: Le parole affioravano a fior di labbra e sprofondavano in fondo al petto. All'origine della semantica del silenzio. Prof.ssa Rosangela Salvemini18.30 – Oriani: Caravaggio e la Poesia. Dott. Franco Leone18:30 – Oriani: La caduta del Muro di Berlino. Prof. Aldo Luisi, Ordinario di Letteratura Latina, Università di Bari. In collaborazione con il Rotary Club Corato16.00 – Oriani: "Sarò Franco", Manuale di sopravvivenza civile tra disincanto e speranza. Dott. Franco Di Mare, Giornalista, conduttore televisivo, scrittore18.30 – Tandoi: Il valore della Comunicazione, Prof. Francesco Giorgino, Giornalista, conduttore televisivo, Professore. In collaborazione con il Rotary Club.18.30 – Oriani: La chimica, dalla ricerca sperimentale alla vita quotidiana. Prof. Maurizio Quinto, Professore Associato Università di Foggia