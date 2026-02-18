L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
Eventi

L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario

Il 20 febbraio la presentazione del programma

Corato - mercoledì 18 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Quindici anni di divulgazione, ricerca e meraviglia sotto il cielo stellato. L'Osservatorio Astronomico Andromeda celebra il suo quindicesimo anniversario con un evento pubblico in programma venerdì 20 febbraio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Storica Imbriani, con il patrocinio del Comune di Corato.

Nato nel 2011 dall'iniziativa di un gruppo di giovani appassionati, Osservatorio Astronomico Andromeda APS è oggi una realtà consolidata nel panorama della divulgazione scientifica locale e regionale. In questi quindici anni, l'associazione ha coinvolto migliaia di cittadini, studenti e famiglie attraverso osservazioni astronomiche pubbliche, escursioni notturne, laboratori didattici, incontri formativi, mostre e attività di ricerca amatoriale.

L'evento del 20 febbraio sarà un momento di incontro aperto alla cittadinanza con l'obiettivo di celebrare il percorso compiuto e presentare le nuove iniziative in programma. Il programma prevede: un Open Day con spazi informativi e banchetti di divulgazione dedicati alle attività dell'associazione; la presentazione ufficiale dei progetti 2026 e la celebrazione dei 15 anni di attività.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per rafforzare il legame tra scienza, territorio e comunità, e per condividere la visione futura dell'associazione, sempre orientata alla diffusione della cultura scientifica e alla valorizzazione del cielo come patrimonio comune. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. La cittadinanza è invitata.
  • eventi
