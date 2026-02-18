L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario

Quindici anni di divulgazione, ricerca e meraviglia sotto il cielo stellato. L'Osservatorio Astronomico Andromeda celebra il suo quindicesimo anniversario con un evento pubblico in programma venerdì 20 febbraio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Storica Imbriani, con il patrocinio del Comune di Corato.Nato nel 2011 dall'iniziativa di un gruppo di giovani appassionati, Osservatorio Astronomico Andromeda APS è oggi una realtà consolidata nel panorama della divulgazione scientifica locale e regionale. In questi quindici anni, l'associazione ha coinvolto migliaia di cittadini, studenti e famiglie attraverso osservazioni astronomiche pubbliche, escursioni notturne, laboratori didattici, incontri formativi, mostre e attività di ricerca amatoriale.L'evento del 20 febbraio sarà un momento di incontro aperto alla cittadinanza con l'obiettivo di celebrare il percorso compiuto e presentare le nuove iniziative in programma. Il programma prevede: un Open Day con spazi informativi e banchetti di divulgazione dedicati alle attività dell'associazione; la presentazione ufficiale dei progetti 2026 e la celebrazione dei 15 anni di attività.L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per rafforzare il legame tra scienza, territorio e comunità, e per condividere la visione futura dell'associazione, sempre orientata alla diffusione della cultura scientifica e alla valorizzazione del cielo come patrimonio comune. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. La cittadinanza è invitata.