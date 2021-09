La Divina Commedia in musica, domani l'esecuzione dell'opera di Marco Frisina

Seppur in maniera alternativa rispetto a quanto inizialmente previsto, continuano le celebrazioni dedicate a Dante Alighieri.L'Archeoclub d'Italia "Padre Emilio D'Angelo" – Sede di Corato, presentanella Chiesa "Santa Maria Maggiore" il concerto del"Commedia Divina, il canto delle anime", nel quale esegue alcune arie tratte da "La Divina Commedia, l'Opera" composta dal musicista Marco Frisina.Alcuni dei personaggi della Divina Commedia raccontano la loro storia partendo dai versi dei canti di Dante. Il concerto si conclude con la preghiera "Vergine Madre" che Dante ascolta da San Bernardo in paradiso.Un concerto che condurrà il pubblico nella potente fantasia del genio fiorentino. Dalle laudi medievali dell'epoca di Dante, alle opere che hanno messo in musica i versi della Divina Commedia.Le voci delle anime che hanno incontrato il poeta, cantano le loro passioni, le loro vicende terrene. Un evento che si propone di veicolare Dante e la sua opera in forme differenziate, nella convinzione che la sua eredità sia un patrimonio da comunicare a tutti, poiché Dante è appunto «un giovane di 700 anni».La manifestazione, che si svolgerà nel rigoroso rispetto della normativa anti Covid, rientra nel calendario degli eventi dell'Estate a Corato 2021, con il patrocinio del Comune di Corato e programmati nell'ambito delle celebrazioni del DanteDí 2021.Con il gruppo musicale Libre Ensemble: il soprano Annunziata Loporcaro, sarà accompagnata dal pianista Antonino Scordino e dal flautista Davide Giove. A completare la compagnia la voce maschile di Mimmo Loporcaro.