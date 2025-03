Al via la rassegna cinematografica della Fidapa

La Fidapa BPW Italy Sezione di Corato rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la rassegna cinematografica, dal titolo "Desiderio e Passione ", che sarà articolata su quattro appuntamenti per la visione di altrettanti film, ogni lunedì a partire dal prossimo 24 marzo 2025.La stessa proseguirà nei lunedì 31/03 , 07/04 e 14/04 e sarà aperta sia alle socie Fidapa che a tutte le persone che vorranno vivere insieme l'emozione del cinema come momento di cultura e di condivisione."Desiderio e Passione" rappresentano il sentire dell'animo umano nella sua massima estensione, costituiscono il motore propulsore della nostra stessa esistenza, il tendere verso un obiettivo agognato. Che si tratti di una persona, di un oggetto o di un progetto, vivere è desiderare.Il primo film selezionato, "Maria", del regista cileno Pablo Larrain, racconta la passione per il canto, per l'amore e per la Vita del più grande soprano di tutti i tempi: Maria Callas. Il film rappresenta il viaggio tra la proiezione di una realtà immaginata e il dialogo con i momenti più significativi dell'esistenza della Callas, tra la sua vita privata – l'infanzia in cui veniva costretta dalla madre a cantare per soldi, il tormentato amore per Onassis - e le esibizioni in ogni parte del pianeta.Il secondo film, "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, mette in scena la passione pericolosa tra i membri di due famiglie criminali rivali, l'amore estremo accompagnato dalla ferocia estrema, quella stessa ferocia che si pone come tratto distintivo di una parte della mafia garganica.Il terzo film, "The substance" di Coralie Fargeat, è un body horror che parla del desiderio ossessivo di bellezza connivente ad un impianto culturale impregnato di maschilismo.Il quarto e ultimo film, "Napoli New York" di Gabriele Salvatores, adotta i toni della fiaba, sia quando descrive quel presepe ruvido e struggente che è Napoli, sia quando mostra New York, la terra del sogno, dove i desideri diventano realtà.Quello che lo spettatore si porterà a casa sarà la consapevolezza che, alla fine, la sola vera tristezza consista nell'assenza di desiderio.Per informazioni sulla rassegna e sulle modalità di partecipazione e acquisto degli abbonamenti è possibile contattare il numero 3939686375 o la mail fidapacorato2023@gmail.com