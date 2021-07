“La Flànerie", osservare Corato per avere occhi nuovi

Passeggiata letteraria per la città promossa da Presidi del Libro e Amici del Museo

Durante la passeggiata letteraria sarà ripresa la figura del flâneur, che nasce nella prima metà dell'Ottocento: attraversa la città con passo lento e, soprattutto, con occhi nuovi. E' un osservatore attento del grande mutamento che la modernizzazione ha determinato.

Le grandi città europee, da Parigi a Londra e Berlino, diventate metropoli del tutto nuove per forme fisiche e vita quotidiana, richiedono metodi anch'essi nuovi per capirle e rappresentarle.

La flânerie, il camminare curioso e riflessivo, nasce e si evolve con questo compito. Diventerà un metodo sistematico di osservazione e di analisi della città, un metodo che può divenire strumento di ogni cittadino per reclamare con forza il proprio diritto alla città.

La passeggiata letteraria sarà dunque l'occasione per vedere la città con occhi nuovi, e per riflettere narrando.

Appuntamento Mercoledi 21 luglio 2021 ore 18.30.

Piazza Sedile, nei pressi della Biblioteca Comunale "M. R. Imbriani".

L'incontro, gratuito e aperto a tutti, prevede gruppi contingentati, nel rispetto delle norme anticovid e prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo: amicideimusei.corato@gmail.com

Iniziativa promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria Turistica e Culturale in collaborazione con l'Associazione Presidi del Libro. Con il patrocinio del Comune di Corato.

Nell'ambito del programma dell'estate coratina, il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con Amici dei Museo Corato Aps, ha ideato la passeggiata letteraria "La Flànerie. Osservare la città per avere occhi nuovi", un percorso che parte dall'osservazione attenta e curiosa della città, accompagnata dalla lettura di alcuni brani significativi tratti da "La flanerie. Del camminare come metodo" di Letizia Carrera, ed. Progedit.