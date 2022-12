Ciro, Gonzalo, Mimì, Mario, Massimo e Daniele: i "Neri per caso", con un videomessaggio, hanno salutato la comunità coratina e rivolto l'invito a partecipare numerosi all'iniziativa "La mattina della piazza" dei quali saranno protagonisti con il concerto all'alba in piazza Di Vagno e a partire dalle 6:30 di sabato 24 dicembre.Per l'occasione e durante tutta la giornata della vigilia saranno attive presso le attività del centro promozioni e particolari scontistiche.«Sono già tanti i commercianti che hanno accolto la nostra esortazione ad anticipare l'orario di apertura per quanto possibile e ad attivare le promo speciali per la vigilia» ha affermato, presidente della Pro Loco Quadratum. «Dalla colazione a soli due euro agli aperitivi "rinforzati" sino al 30% di sconti per articoli selezionati. È importante sostenere i commercianti locali e le attività della propria comunità in qualsiasi momento dell'anno: lo facciamo da 50 anni. Crediamo fortemente che organizzare eventi come "La mattina della piazza" con i Neri per caso, oltre che per tenere vive e per rinnovare le "tradizioni", sia un ottimo modo per promuovere il commercio locale e per sostenere le attività della comunità» ha osservato.«Quando si fanno acquisti nella propria città, si contribuisce alla vitalità economica della comunità e si supporta l'impiego dei residenti locali. Inoltre, acquistare nella propria città spesso significa anche avere accesso a prodotti unici e di qualità che non si trovano altrove. Anche se può essere più conveniente fare acquisti online o in grandi catene commerciali, acquistare da piccole imprese e commercianti locali può avere un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente, poiché spesso queste attività hanno pratiche di produzione e di distribuzione più sostenibili. Per questi motivi e per lo spirito che ci contraddistingue,a cui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro al nuovo direttivo e al suo neo presidente Claudio Amorese, con l'auspicio che il 2023 sia un anno di condivisione e piena collaborazione» ha sottolineato Strippoli.La mattina della piazza avrà inizio alle ore 6 con l'inaugurazione del tradizionale presepe cittadino nel Chiostro di Palazzo di Città, quindi alle 6:30 ci si sposterà in piazza Di Vagno per l'atteso concerto dei Neri per caso con l'esecuzione "a cappella" di canti natalizi e brani di successo tratti dal repertorio della band, da "Le Ragazze" a "Quando" sino alle più tradizionali "Oh Happy Day" e "We Wish you a Merry Christmas". Dopo il concerto via libera per la colazione e lo shopping in città e magari con una pausa aperitivo a metà mattinata.«Il Natale a Corato riserva tante sorprese. In collaborazione con la ProLoco, a cui rinnovo i miei auguri per il 50esimo anno di attività, assicuriamo alla Città e al territorio vasto una vigilia di Natale che crea calore, aggregazione» ha dichiarato, vicesindaco e assessore alle politiche educative e culturali. «Inaugureremo il presepe nel Chiostro del Palazzo di Città e a seguire ci ritroveremo in Piazza di Vagno per il concerto dei Neri Per Caso. Lo facciamo come da nostra specifica tradizione all'alba perchè la città e il territorio si preparino al meglio a questo Natale. La buona musica scalderà i cuori».L'evento è organizzato da Pro Loco Quadratum Corato in collaborazione con il Comune di Corato. Al fine di rendere pubbliche le attività di promozione, la Pro Loco offre la possibilità di utilizzo gratuito di una grafica appositamente ideata, richiamante il concerto. Ogni esercizio commerciale potrà in autonomia scaricare, stampare ed esporre la locandina nella quale indicare il tipo di promozione o convenzione da attivare per l'intero giorno della vigilia.