La frutta e i fiori nell'arte, la riflessione a cura di Vivere In

In occasione della 16esima giornata nazionale per la custodia del creato

Il Movimento "Vivere In" presenta l'iniziativa "Dal giardino alla tela - frutta e fiori nell'arte", pensata in occasione della 16a Giornata Nazionale per la custodia del Creato.L'evento, supportato dal Comune di Corato ed inserito nel cartellone culturale estivo cittadino e patrocinato anche dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, si terrà Mercoledì 1 Settembre 2021 presso il Chiostro di Palazzo di Città alle ore 19.30.«La serata culturale, partendo dalla "voce" della natura proprio a noi più vicina, quella della Murgia, sarà un percorso dedicato alla preziosità del Creato ed il suo inscindibile legame con l'uomo, che si snoderà attraverso spunti tratti dall'enciclica "Laudato Si'" e dai messaggi della CEI su transizione ecologica ed ecologia integrale.A queste riflessioni sarà legato il momento centrale con un intervento sul rapporto tra natura e arte nei secoli, guidato dal Prof. De Mitri e dalla Prof.ssa Pinuzza Malcangi sul piano artistico e letterario.L'iniziativa sarà arricchita dalla mostra fotografica "Murgia incantata" del fotografo Raffaele Mastrototaro e dai montaggi video curati da Mirko Petrone» si legge nella presentazione dell'evento.