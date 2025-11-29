Teatro
"La Grammatica della Meraviglia": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato

In programma a partire dal 30 novembre

Corato - sabato 29 novembre 2025 Comunicato Stampa
Prende il via il prossimo 30 novembre al Teatro Comunale di Corato la rassegna domenicale per famiglie dal titolo La Grammatica della Meraviglia – La Scena dei Ragazzi, con la direzione artistica di Patrizia Labianca e Claudia Lerro, inserita nella stagione teatrale del Comune di Corato organizzata in collaborazione con Puglia Culture. Quello ideato per gli spettatori in erba e per le loro famiglie è un articolato percorso di spettacoli, domenicali per famiglie e matinée per le scuole, pensato per stimolare l'immaginazione, nutrire la sensibilità e aprire al confronto intergenerazionale intrecciando poesia visiva, narrazione contemporanea, teatro d'ombre, circo, musica dal vivo e comicità, e dando voce a storie che affrontano temi cruciali per l'infanzia e l'adolescenza: identità, diritti, coraggio, diversità, conflitti, sogni.

Il primo dei cinque gli appuntamenti domenicali per famiglie in scena il 30 novembre (ore 18) è La Dolce Follia di Teatro nelle Foglie. Seguiranno l'11 gennaio La favola di Peter di Principio Attivo Teatro / silviOmbre; l'8 febbraio Vassilissa e la Babaracca di Kuziba; l'1 marzo I vestiti nuovi dell'Imperatore di Aretè Ensemble e il 29 marzo Dire fare baciare lettera testamento di Koreja.

Nel calendario dei matinée per le Scuole rientrano invece sette appuntamenti (tutti in doppia recita): Senza piume di Senza Piume Teatro il 4 febbraio; il 13 febbraio Alberto Manzi: storia di un maestro di TIB Teatro; il 20 febbraio A me m'ha rovinato la guera di Crest / Associazione Culturale Malalingua; il 3 marzo ScAlzati di Animalenta; il 10 marzo C'era una volta l'Africa di Compagnia Bottega degli Apocrifi; il 25 marzo Rosaluna e i lupi di Accademia Perduta / Romagna Teatri e infine il 15 aprile Bulli e pupi di Pandemonium Teatro.
