"La Grammatica della Meraviglia": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato

Prende il via il prossimo 30 novembre al Teatro Comunale di Corato la rassegna domenicale per famiglie dal titolo La Grammatica della Meraviglia – La Scena dei Ragazzi, con la direzione artistica di Patrizia Labianca e Claudia Lerro, inserita nella stagione teatrale del Comune di Corato organizzata in collaborazione con Puglia Culture. Quello ideato per gli spettatori in erba e per le loro famiglie è un articolato percorso di spettacoli, domenicali per famiglie e matinée per le scuole, pensato per stimolare l'immaginazione, nutrire la sensibilità e aprire al confronto intergenerazionale intrecciando poesia visiva, narrazione contemporanea, teatro d'ombre, circo, musica dal vivo e comicità, e dando voce a storie che affrontano temi cruciali per l'infanzia e l'adolescenza: identità, diritti, coraggio, diversità, conflitti, sogni.Il primo dei cinque gli appuntamenti domenicali per famiglie in scena il 30 novembre (ore 18) è La Dolce Follia di Teatro nelle Foglie. Seguiranno l'11 gennaio La favola di Peter di Principio Attivo Teatro / silviOmbre; l'8 febbraio Vassilissa e la Babaracca di Kuziba; l'1 marzo I vestiti nuovi dell'Imperatore di Aretè Ensemble e il 29 marzo Dire fare baciare lettera testamento di Koreja.Nel calendario dei matinée per le Scuole rientrano invece sette appuntamenti (tutti in doppia recita): Senza piume di Senza Piume Teatro il 4 febbraio; il 13 febbraio Alberto Manzi: storia di un maestro di TIB Teatro; il 20 febbraio A me m'ha rovinato la guera di Crest / Associazione Culturale Malalingua; il 3 marzo ScAlzati di Animalenta; il 10 marzo C'era una volta l'Africa di Compagnia Bottega degli Apocrifi; il 25 marzo Rosaluna e i lupi di Accademia Perduta / Romagna Teatri e infine il 15 aprile Bulli e pupi di Pandemonium Teatro.