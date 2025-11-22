Little free library. <span>Foto Anna Lops</span>
Little free library. Foto Anna Lops
Attualità

La “Little free library” nuovamente nelle mani dei vandali

Continuano gli attacchi alla piccola libreria pubblica

Corato - sabato 22 novembre 2025 15.00
Un piccolo angolo di condivisione in Piazza Vittorio Emanuele sembra non essere particolarmente apprezzato da alcuni passanti, che continuano a danneggiarlo con atti di inciviltà.

La "little free library", la piccola casetta di libri aperta a tutti, torna ad essere soggetta a mani vandaliche. Non è purtroppo questa la prima volta che questo progetto cittadino viene preso di mira: dall'inaugurazione nel febbraio 2024, ha subito diversi atti violenti in quest'anno e mezzo, tra libri strappati e gettati, ante spezzate e vetri infranti.

Questa volta l'ira dei vandali si è scagliata contro un'anta della libreria, sradicata e gettata per terra.

Un gesto apparentemente di poco conto ma che rappresenta molto di più: il disinteresse e la poca attenzione nei confronti dei beni pubblici, nonché il mancato rispetto verso gli spazi condivisi e le iniziative culturali.

La piccola libreria deve continuare ad essere un posto sicuro e deve essere protetta non da chiavi o lucchetti, ma dall'attenzione e la cura dei cittadini.
  • piazza Vittorio Emanuele
Altri contenuti a tema
Piazza Vittorio Emanuele, vandalizzate giostrine Cronaca Piazza Vittorio Emanuele, vandalizzate giostrine La presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone: «L'inciviltá degli autori di simili gesta mi indigna. Confido nella videosorveglianza»
"Non dimentichiamoci delle altre piazze di Corato" Vita di Città "Non dimentichiamoci delle altre piazze di Corato" La segnalazione di un nostro lettore su Piazza Palermo
Paletto di Piazza Vittorio Emanuele risistemato, pronto intervento dell'ufficio tecnico Vita di Città Paletto di Piazza Vittorio Emanuele risistemato, pronto intervento dell'ufficio tecnico De Benedittis: «Dovremmo seriamente interrogarci sul nostro essere comunità»
Vandali in azione, Piazza Vittorio Emanuele già sfregiata: palo dell'illuminazione abbattuto Cronaca Vandali in azione, Piazza Vittorio Emanuele già sfregiata: palo dell'illuminazione abbattuto Il triste ritrovamento stamani, su segnalazione di alcuni passanti
Divieto temporaneo di fermata lungo i marciapiedi di piazza Vittorio Emanuele II Divieto temporaneo di fermata lungo i marciapiedi di piazza Vittorio Emanuele II Lo ha disposto il Comandante della Polizia Locale
L'amministrazione: «Ripresi i lavori in piazza Vittorio Emanuele II» L'amministrazione: «Ripresi i lavori in piazza Vittorio Emanuele II» Problematiche avviate a soluzione
Fermi i lavori in piazza Vittorio Emanuele, chiarimenti del Comune Fermi i lavori in piazza Vittorio Emanuele, chiarimenti del Comune «I tempi di consegna subiranno uno slittamento per cause di forza maggiore»
