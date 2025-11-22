Attualità
La “Little free library” nuovamente nelle mani dei vandali
Continuano gli attacchi alla piccola libreria pubblica
Corato - sabato 22 novembre 2025 15.00
Un piccolo angolo di condivisione in Piazza Vittorio Emanuele sembra non essere particolarmente apprezzato da alcuni passanti, che continuano a danneggiarlo con atti di inciviltà.
La "little free library", la piccola casetta di libri aperta a tutti, torna ad essere soggetta a mani vandaliche. Non è purtroppo questa la prima volta che questo progetto cittadino viene preso di mira: dall'inaugurazione nel febbraio 2024, ha subito diversi atti violenti in quest'anno e mezzo, tra libri strappati e gettati, ante spezzate e vetri infranti.
Questa volta l'ira dei vandali si è scagliata contro un'anta della libreria, sradicata e gettata per terra.
Un gesto apparentemente di poco conto ma che rappresenta molto di più: il disinteresse e la poca attenzione nei confronti dei beni pubblici, nonché il mancato rispetto verso gli spazi condivisi e le iniziative culturali.
La piccola libreria deve continuare ad essere un posto sicuro e deve essere protetta non da chiavi o lucchetti, ma dall'attenzione e la cura dei cittadini.
La "little free library", la piccola casetta di libri aperta a tutti, torna ad essere soggetta a mani vandaliche. Non è purtroppo questa la prima volta che questo progetto cittadino viene preso di mira: dall'inaugurazione nel febbraio 2024, ha subito diversi atti violenti in quest'anno e mezzo, tra libri strappati e gettati, ante spezzate e vetri infranti.
Questa volta l'ira dei vandali si è scagliata contro un'anta della libreria, sradicata e gettata per terra.
Un gesto apparentemente di poco conto ma che rappresenta molto di più: il disinteresse e la poca attenzione nei confronti dei beni pubblici, nonché il mancato rispetto verso gli spazi condivisi e le iniziative culturali.
La piccola libreria deve continuare ad essere un posto sicuro e deve essere protetta non da chiavi o lucchetti, ma dall'attenzione e la cura dei cittadini.