La Nota d'oro porta in piazza i Jalisse

Dopo lo svolgimento della finale dello Star Talent e l'Audizione 2021, la Nota d'Oro si immerge nella sua 33^ Edizione.Largo a tutte le fasce d'età nella Semifinale che vedrà protagonisti tutti i selezionati suddivisi nelle sezioni Bimbo d'Oro e Nota d'Oro: la sezione Bimbo d'Oro comprende "Baby Editi" per l'età dai 5 ai 9 anni, "Junior Editi" dai 10 ai 15 anni, " Inediti" dai 5 ai 15 anni; la sezione Nota d'Oro, invece, vede confrontarsi le categorie "Senior Editi" dai 16 ai 30 anni, "Inediti" dai 16 anni in su ed "Over Editi" dai 31anni in su.La Semifinale si svolge a Molfetta, nel Dome – Oasi San Giacomo giovedì 15 luglio con inizio alle ore 19:30.La Finale, invece, si svolge a Corato domenica 18 luglio, in Piazza Cesare Battisti, con il confronto tra coloro che hanno superato la Semifinale e coloro che provengono dalle vittorie nello Star Talent 2021. La Finale inizia alle ore 20:00 con ospite il duo Jalisse, vincitore del Festival di Sanremo 1997, quarto classificato all'Eurovision Song Contest di Dublino e con una lunga carriera artistica. Il duo Jalisse siederà anche in Giuria e canterà alcuni dei suoi successi.Il festival, organizzato dal Direttore Artistico Aldo Scaringella e presentato dal dott. Pierluigi Auricchio, si svolge col patrocinio del Comune di Corato ed è stato inserito nel cartellone di eventi dell'Estate Coratina 2021. I posti sono limitati per le norme di distanziamento, si può accedere solo con invito e su prenotazione. La Giuria è composta da: prof.ssa Anna Ciliberti; Maurizio Pellegrini; avv. Maurizio Di Pantaleo; Mauro Fasciano; Bianca Chiriatti e Jalisse. Premi bonus extra saranno individuati da Pasquale Arbore "Un testo per la Vita" in ricordo di Dj Squalo Claudio Arbore; dalla famiglia Modugno "Premio Io per la Musica" in ricordo del cantautore Carlos Modugno; da Gerardo Strippoli "Premio della Critica Pro Loco Quadratum"; da Franco Buonomo "Premio Presenza Scenica Granoro"; "Bonus Teatro Amatoriale"; da Franco Contabile "Premio Simpatia Radio Florlevante Terlizzi".La Semifinale di Molfetta e la Finale di Corato saranno trasmesse in diretta su Facebook, sul profilo Nota d'Oro Festival Canoro.