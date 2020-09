La Politica dell'Ascolto di Antonella Sergio

Carissimo/a,durante questo lungo tempo di discernimento dovuto all'Emergenza Coronavirus Covid - 19, molte cose sono cambiate in noi ed è stato proprio in codesto lasso di tempo che è maturata in me, maggiormente, la voglia di candidarmi al consiglio comunale.Durante l' Emergenza Covid - 19 ho assistito a delle scene eclatanti, strazianti, che mi hanno toccata profondamente, da vicino. Da volontaria di protezione civile, come tutti i miei colleghi, ancora oggi siamo operativi nel fronteggiare l'emergenza, mettendo a repentaglio le nostre fragili vite a causa di un virus ancora sconosciuto sotto diversi aspetti.L'emergenza Coronavirus dovrebbe farci riflettere tutti e maturare sulle vere necessità ed esigenze della vita, della gente, del lavoro, delle attività artigianali ed imprenditoriali, dell' economia che deve ripartire, quanto prima.Le nostre idee sono racchiuse in un programma che prevede una serie di punti molto importanti.La mia esperienza da volontaria, da sempre a favore dell'ambiente e per l'ambiente, e impegnata anche a soprattutto nel mondo del volontariato ambientale, di protezione civile ed essendo attiva anche in ambito medico - sanitario, giornalistico e culturale, mi spinge, in qualità di coordinatrice della lista civica "Politica partecipata Corato", a mettere al primo posto la salute pubblica, il contrasto all'abbandono selvaggio di rifiuti indifferenziati, illeciti ed illegali, e il contrasto al randagismo.Inoltre, avendo maturato sul campo una esperienza pluriennale di volontaria ambientale, ho particolarmente a cuore la cura del verde pubblico. Il verde è alla base del vivere umano e della salute di ogni individuo, oltre che della flora e della fauna del nostro territorio.Pertanto, mi riprometto di dare la massima disponibilità ed incisività, a questo punto del programma a me così tanto caro.È in questa direzione che vorrei muovere la mia attenzione, insieme all' 'Amministrazione tutta, se gli elettori mi consentiranno di intraprendere la grande e bellissima avventura in consiglio comunale. Perché la città ha bisogno di ripartire subito, con una guida esperta che ponga al centro della sua azione amministrativa l' ambiente, il verde, la salute, la sicurezza, il rilancio economico della città con il sostegno al commercio e con l'incentivo alla realizzazione degli eventi culturali, mostre, sagre, eventi di quartiere, eventi sportivi.Occorre essere accanto al mondo dell' agricoltura,dal quale vi è molto da imparare, rivalorizzando la Cultivar Coratina, che prende il nome dalla nostra città ed è nota a livello nazionale ed internazionale; occorre attivare la promozione dei nostri prodotti locali, con eventi sportivi e culturali, valorizzando, sempre più, il nostro olio EVO ( olio extravergine d' oliva ), il migliore su tutto il territorio, favorendo, così, la cooperazione tra le imprese agricole e fornire un vero e concreto sostegno economico - amministrativo.Occorre star vicino al mondo del volontariato tutto, fatto d' impegno, di abnegazione continua, rivalutando la figura del volontario, il quale, con la sua resilienza individuale, rappresenta il tessuto connettivo dell' intera città...; al mondo degli animali d'affezione e non; al mondo dei disabili, degli anziani, degli emarginati, degli oppressi, dei disoccupati, degli umili, dei poveri e degli ultimi, di tutti coloro i quali non trovano ASCOLTO...!Non dimentichiamo che Corato ospita le spoglie di una grande personalità del passato, una mistica, una grande religiosa, Luisa Piccarreta, denominata da tutti Luisa la Santa. L'attenzione a questa figura potrebbe creare un indotto legato al turismo religioso, di respiro internazionale. Bisognerebbe, inoltre, rivalorizzare tutti i suoi luoghi, anche quelli della sua infanzia.Mi piacerebbe proporre l'edificazione di una grande mensa permanente per i poveri, dedicata a due grandi figure del mondo religioso, Luisa Piccarreta e Don Tonino Bello, ovviamente, in intesa con la Caritas locale, in modo da andare incontro ad ogni singolo cittadino, scongiurando, così, tutte le scene strazianti verificatesi durante l' Emergenza Coronavirus Covid - 19, di modo che a nessuno manchi, mai più, il cibo, bene di prima importanza e necessità;Mi piacerebbe proporre un Centro ASCOLTO, permanente, per essere sempre più vicina ad ogni singolo cittadino, cosi come ho fatto durante l'intera campagna elettorale, perché, a mio avviso, alla base di ogni dialogo e comunicazione ci deve essere sempre un ASCOLTO attivo;Mi piacerebbe proporre l' edificazione di un cimitero per gli animali d'affezione e non, di modo che anch'essi potranno trovare pace in un giusto luogo dedicato ad essi essendo ritenuti finalmente esseri senzienti.Tutto ciò per non dimenticare che Corato ha, quindi, delle grandi potenzialità su tutti i fronti: economici, religiosi, industriali, culturali che hanno bisogno di essere valorizzate.Pertanto, occorre una buona e stabile amministrazione, come quella che può garantire il Candidato Sindaco Luigi Perrone, in grado di realizzare questo programma per la città, così Corato potrà finalmente risorgere e ritornare ad essere "il fiore all'occhiello" come un tempo e forse anche meglio...!I giovani non dovranno più fuggire dalla loro terra natia, non dovranno più vergognarsi di essere coratini, saranno fieri della propria città, se essa darà loro lavoro, prosperità e sicurezza.La sicurezza è un altro punto importantissimo da affrontare da subito in consiglio comunale perché, purtroppo, la città da anni è in balia di scorribande, di bulli di quartiere, di delinquenti che si rendono protagonisti di omicidi, rapine, delitti e reati di vario genere.La città deve riconquistare quella serenità di un tempo, e per questo bisognerebbe incrementare il numero degli operatori delle forze dell'ordine, così da effettuare più controlli, per far sì che la città sia vivibile come un tempo e che ognuno di noi possa camminare tranquillo a tutte le ore del giorno e della notte e che i bambini possano passeggiare e giocare tra le strade liberamente in tranquillità..., senza nessun pericolo !Vorrei una città più pulita, più salutare, più sicura, più socievole, con un' amministrazione che andasse incontro a tutte le vicissitudini e problematiche dei concittadini tutti. Vorrei, semplicemente, una città più a misura d'uomo...!Inoltre, per quanto concerne la cultura, la città deve ritornare a coinvolgere i giovani con iniziative culturali, con manifestazioni, sagre, eventi sportivo - culturali. La cultura è il ritorno al passato, il ritorno a coinvolgere il Centro Storico; la cultura è ritrovare, riscoprire Corato nelle sue radici antiche. Parlando di città, si dice che il Centro Storico di una città, sia il biglietto da visita della stessa...!Riferendoci sia al nostro centro antico che ai siti archeologici del nostro stesso comune, è opportuno mettere in risalto che essi sono abbandonati a se stessi...! Il Centro Antico deve ritornare a fiorire, a splendere, ancora una volta, ospitando nuove botteghe artigiane, ed attività commerciali, così come un tempo.Inoltre, il mio impegno energico, costante, indefesso, ridonerà vigore e slancio a tutte quelle iniziative che vedono e vedranno coinvolti, in primis, i giovani imprenditori, ormai da troppo tempo dimenticati eda sempre alle prese con l' enorme burocrazia e con il totale abbandono di zone d' interesse storico - culturali...!Pertanto, credo, fortemente nella mia voglia di creare, nelle mie nuove idee ed iniziative, per il bene della città tutta e di ogni singolo cittadino che, grazie al vostro consenso elettorale, potranno prendere forma e dar vita ad un cambiamento vero, concreto, ed a quella sensibilità collettiva, che la Città Antica merita...!Ergo, parlando di Resilienza, dovrebbe esistere in ognuno di noi una Resilienza Individuale capace di smuovere le coscienze, per il bene di tutti...!Pertanto, il 20 ed il 21 settembre, alle Amministrative 2020, " PER DAR VOCE ALLA TUA VOCE..., " vota la Candidata al Consiglio Comunale, SERGIO ANTONELLA, con la Lista Civica " POLITICA PARTECIPATA CORATO, " una politica nuova, fresca, giovane, dinamica ed altruista, " la politica dell' ASCOLTO..., " per il bene e la crescita della città, la politica della gente comune, al servizio del cittadino sempre...!Tutti insieme AVANTI con LUIGI PERRONE SINDACO. PUNTO