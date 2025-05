Ritrovata Fiat Punto rubata: operazione delle guardie campestri di Corato

Il veicolo, sottratto giorni fa in città, rinvenuto nel pomeriggio in contrada Lamacupa

Le guardie campestri di Corato hanno portato a termine un'importante operazione nel pomeriggio di oggi, recuperando una Fiat Punto rubata.Il veicolo, sottratto nei giorni scorsi in città, è stato rinvenuto in contrada Lamacupa, zona periferica del territorio coratino.Secondo le prime ricostruzioni, il ritrovamento è avvenuto durante un controllo di routine effettuato dalle guardie campestri, incaricate della vigilanza sulle aree rurali e periferiche della città.Insospettiti da una vettura apparentemente abbandonata, gli agenti hanno immediatamente proceduto a verifiche approfondite, riscontrando la corrispondenza con un'auto segnalata come rubata.Le forze dell'ordine sono state prontamente allertate per gli accertamenti del caso, mentre si lavora per individuare eventuali responsabili del furto.Grazie all'intervento tempestivo delle guardie campestri, il veicolo potrà essere restituito al legittimo proprietario.Un nuovo risultato positivo, dunque, nell'ambito della sorveglianza rurale e del contrasto ai reati contro la proprietà sul territorio.L'indagine proseguirà per chiarire tutti i dettagli dell'accaduto.