Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa

Ladri in azione nel corso della notte appena trascorsa a Corato. È successo in via Orlando, dove ignoti si sono introdotti all'interno del panificio, al piano terra di uno stabile di due piani. I malviventi, dopo essere riusciti ad introdursi all'interno, hanno rubato il registratore di cassa, per poi darsi alla fuga nei paraggi.I fatti sono accaduti durante la notte, quando uno o più banditi hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale ubicato tra viale IV novembre e via don Minzoni, forzando la porta d'ingresso. Una volta all'interno, poi, si sono diretti verso il registratore di cassa. Poi l'hanno scardinato e lo hanno portato via, dandosi alla fuga con l'apparecchio di gestione degli incassi commerciali e, infine, facendo perdere le proprie tracce nelle strade adiacenti, coperti dal buio delle tenebre.Restano, tuttavia, come segno del loro passaggio, non solo i danni materiali (il costo della cassa, passando la porta d'ingresso rotta), ma pure quelli morali legati alla rabbia di quanto subito, oltre all'ammontare del bottino, in fase di quantificazione. Il titolare, alla riapertura, ha verificato che mancava il registratore di cassa. Evidentemente, i malintenzionati sono riusciti ad arraffare solo quello, per poi scappare immediatamente e svuotarlo del suo contenuto in soldi (da quantificare).Sul caso, intanto, per cercare di far piena luce sulla vicenda e risalire agli autori del furto notturno, procedono idellache hanno avviato le indagini di rito. Si cercano, adesso, le immagini dalle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona che possano tornare utili per risalire ai responsabili.