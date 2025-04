Lascia il servizio attivo il Vice Ispettore della Polizia di Stato Francesco Amorese

Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha salutato il Vice Ispettore della Polizia di Stato, Francesco Amorese (Ciccio per i suoi tanti amici) che, al termine della sua carriera, è andato in quiescenza per raggiunti limiti di età.Dopo aver frequentato nel 1985 il Corso per Allievi Agenti presso la Scuola di Polizia di Vibo Valentia, Antonio è stato assegnato al Reparto Mobile (all'epoca Reparto Celere) di Bari, dove ha svolto numerosi servizi di tutela e gestione dell'ordine e sicurezza pubblica.Successivamente, nel 1987, è stato trasferito alla Questura di La Spezia – Squadra Volanti ove è rimasto sino al 1990, quando è rientrato in Puglia presso la Questura di Bari, per poi essere trasferito al Commissariato di Andria, dove è stato impiegato presso la Squadra Volanti, l'Ufficio Anticrimine e la Polizia Giudiziaria.A seguito dell'istituzione della Questura BAT nel 2021, è stato assegnato alla Squadra Mobile, dove si è distinto per importanti attività di Polizia Giudiziaria come quella del 2023 che ha sventato tempestivamente il rapimento di un imprenditore, portando all'arresto di sette persone, e l'Operazione "Stolen" del 2024 che, nell'ambito del contrasto al fenomeno dei furti d'auto, ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari.A dimostrazione della sua esemplare carriera, diversi sono stati i riconoscimenti a Lui conferiti, come l'Encomio solenne del 2015, per essersi distinto nell'arresto di cinque persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti.Per ultime, e non per minore importanza, sono da menzionare le meritate promozioni alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato nel 2016 e a quella di Vice Ispettore della Polizia di Stato nel 2022