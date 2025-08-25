Si è parlato molto, a Corato, dell'incendio di un veicolo agricolo avvenuto durante la notte fra sabato e domenica scorsi in città. È accaduto intorno alle ore 05.00 lungo via Mattei, dove ha preso fuoco un rimorchio ribaltabile dotato di un cassone, per motivi tuttora in corso d'accertamento, ma si sospetta la matrice dolosa.Le fiamme hanno coinvolto dapprima l'abitacolo e poi la parte anteriore del veicolo, causando degli evidenti danni localizzati nelle vicinanze del vano del motore. Immediato, dopo l'allarme lanciato al, l'intervento deidel, per evitare altre conseguenze e mettere al sicuro i mezzi in sosta nei paraggi. Al termine delle operazioni e degli accertamenti idellahanno avviato le indagini per chiarire la natura del rogo.L'episodio ha destato molto clamore e sgomento in città, tanto da smuovere le coscienze. Su, l'amaro sfogo della proprietaria: «L'invidia uccide. Spinge l'invidioso a dei comportamenti distruttivi e violenti pur di danneggiare l'altro - si legge -. L'invidia è il sentimento più pericoloso al mondo». Non sono noti ulteriori dettagli della vicenda né quali siano state le cause che hanno determinato il rogo. Per saperne di più, bisognerà attendere gli sviluppi delle indagini dei militari.Gli investigatori, che hanno già raccolto la querela, sono al lavoro per cercare di far piena luce su quanto accaduto, l'ennesimo incendio notturno in città. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver immortalato passaggi di auto oppure di persone sospette nella notte.