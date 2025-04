Le Terre Cataldiane ponte tra Taranto e i luoghi legati al culto di San Cataldo

Si avvicina un'importante data per la comunità coratina e per tutte le "Terre Cataldiane": la celebrazione in onore di San Cataldo, Patrono di Corato, di Taranto e Vescovo di origine irlandese.Questo evento avrà luogo proprio a Taranto mercoledì 30 aprile e non rappresenta solo un momento di preghiera, ma anche un'occasione unica di incontro e condivisione tra diverse comunità, unite dalla devozione e dalla visita di pellegrinaggio alla tomba del Santo, avendo abbandonato la vita terrena nella città pugliese l'8 marzo del 685 d.C.Le celebrazioni si svolgeranno in un contesto ricco di storia e bellezza paesaggistica, creando un legame profondo tra il sacro e il territorio.I partecipanti, come la delegazione coratina rappresentata da alcuni componenti della Deputazione Maggiore di San Cataldo e con il suo Presidente Aldo Scaringella insieme a Don Antonio Maldera coordinatore zonale avranno l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile: un giro turistico in motonave nel mare che bagna le coste di San Cataldo, per giungere al Castello.Questa iniziativa permette di coniugare momenti di riflessione spirituale con la meraviglia del panorama marino di Taranto.La giornata culminerà con una celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Alphonsus Cullinan, Vescovo di Waterford e Lismore, proveniente dall'Irlanda, la patria di San Cataldo.La liturgia sarà concelebrata da S.E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo di Taranto, dando così un forte segnale di unità e continuità nella fede. I due prelati, simboli di due terre lontane ma unite dalla tradizione cattolica, guideranno la comunità in un momento di intensa spiritualità.Questa celebrazione non è solo un omaggio al Santo, ma anche un richiamo all'importanza della fraternità tra popoli e culture diverse. La presenza del Vescovo irlandese è legata alla partenza ad ottobre della delegazione tarantina in pellegrinaggio in Irlanda sulle orme del Patrono.L'evento, dunque, si propone di rafforzare i legami tra le varie comunità delle Terre Cataldiane, che si estendono oltre il confine italiano. La solennità dell'appuntamento invita ciascuno a riflettere sul significato della fede.La celebrazione di San Cataldo non è solamente un evento religioso, ma un forte messaggio di unione, un richiamo a riscoprire le proprie radici e un'opportunità per costruire ponti tra città e culture che si riconoscono nella fede cristiana.