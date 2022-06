Giovedì 16, alle ore 19:30, nella libreria "Sonicart" di corso Mazzini, 8 a Corato è in calendario l'appuntamento di anteprima della quindicesima edizione della rassegna "Libri in scena", che gode del patrocinio del Comune di Corato.Molti lo conoscono come l'autore del bestseller "Lettera a Leontine", altri per lo straordinario romanzo "Gente del sud":è uno scrittore poliedrico, con un talento speciale nel raccontare questa terra. Nasce così il suo ultimo lavoro,, edito da Rizzoli. Giovedì, a Corato, nello spazio erventi del Sonicart B-Side, il libro sarà presentato in anteprima nel corso di un evento realizzato in collaborazione con il circolo coratino di Legambiente.Non mancheranno, durante la serata, le letture di alcune poesie tratte da "La coda della cometa", opera edita alcuni mesi fa sempre dallo stesso scrittore.L'ingresso all'evento è gratuito.