Longo (M5S): "Faremo quadrato attorno a De Benedittis per arginare il centrodestra"

"Faremo quadrato attorno a De Benedittis per arginare il centrodestra". E' quanto afferma il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Nico Longo a poche ore dall'esito delle urne che segna un pesante ridimensionamento in termini di consenso del progetto pentastellato.Nonostante i consensi si siano praticamente dimezzati, Longo si dice soddisfatto di aver contribuito a portare il centrodestra al ballottaggio, in un paese storica roccaforte del centrodestra."Siamo comunque soddisfatti di essere stati parte di questo vento di cambiamento", ha detto il candidato sindaco, senza tuttavia esprimersi sulla possibilità di non ottenere lo scranno di consigliere comunale