Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti

8 foto Accensione albero 2025

Piazza Matteotti è stata illuminata a festa in vista del Natale coratino: ieri 5 dicembre,ha richiamato una folla eterogenea e proveniente anche dai paesi limitrofi.Non solo le luminarie, ma un tripudio di danza, musica e canto, ha accompagnato la magica serata,Presentata da Irene Antonucci, la serata ha accolto i saluti del sindaco, degli assessori e del presidente dell'associazione "Freedom" Giacomo Verduno che ha affermato con grande emozione: «Avevamo promesso di fare sempre di più rispetto allo scorso anno e credo che ci siamo riusciti, infatti avete modo di vederlo. Sono molto felice perché guardando i tanti bambini e ragazzi presenti, riesco a cogliere il significato più profondo di quello che noi facciamo: la volontà di tornare a far sognare, di regalare un Natale, per quanto possibile, spensierato, nonostante la situazione che c'è in giro per il mondo. Vedere la vostra felicità è per noi la più grande ricompensa che possiamo avere. Vi assicuriamo che come lo scorso anno e più dello scorso anno questo Natale sarà sicuramente un incanto».L'albero è stato illuminato in contemporanea all'elegante e coinvolgente esibizione di danza classica a cura della "" di Dina Matera. I quattro ballerini sul palco hanno introdotto la serata sulle note di "" di Giacomo Puccini, incantando la folla.A seguire l'accensione dell'albero: un momento che ha unito tutti in un clima di festa e condivisione, con persone di ogni età riunite sotto le luci per vivere insieme questo momento.A conclusione della serata "", il concerto gospel che ha avvolto la piazza con armonie calde e coinvolgenti. Un ensemble di voci che ha fatto ballare e cantare in uno spazio di luce, musica e partecipazione.La serata ha confermato il senso di bellezza che Corato è in grado di regalare, diffondendo nell'aria uno spirito natalizio sempre più sentito.L'impegno degli organizzatori non è stato vano ma ha mantenuto la promessa di un Natale pieno di incanto, partecipazione e meraviglia.Il calendario di "Incanto" continua oggi con