Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma

Il conto alla rovescia è finito: atorna l'attesissimo appuntamento conil festival della birra che quest'anno celebra la sua quinta edizione con il tema delDue giornate, sabato 11 e domenica 12 ottobre, che animeranno via Chicoli con un programma ricco di eventi tra musica, spettacoli e divertimento per tutte le età.Non mancherà l'area bimbi con mascotte, giochi, gonfiabili e luna park, mentre per gli adulti ci saranno intrattenimento musicale, comicità, dj set e naturalmente un'ampia selezione di birre e street food: dalla carne alla brace alle bombette, fino all'iconica "assassina", crepes e zucchero filato. Il maxi tendone circense e le scenografie a tema garantiranno intrattenimento per tutta la famiglia.Programmazione artistica:• Ore 18.30: apertura con dj set di Sabi Dielle• Ore 19.45: animazione per bambini a cura di Dj Frog• Ore 20.40: spettacolo circense• Ore 21.15: concerto live dei Cascemir• Ore 23.00: dj set anni '80/'90 con Violet Tear fino a chiusura• Speaker & Vocalist: Biro• Ore 18.30: apertura con Danny Dee dj set• Ore 19.15: animazione per bambini a cura di Dj Frog• Ore 19.50: spettacolo circense• Ore 20.15: cabaret con Umberto Sardella (Mudù)• Ore 21.00: live music con I Paipers• Ore 23.00: dj set con Danny Dee fino a chiusura• Speaker & Vocalist: BiroDue giornate di pura festa, tra birra, spettacoli e magia circense:e appuntamento fissato per sabato 11 e domenica 12 ottobre a Terlizzi.Per informazioni: Email: info@birramilandia.it Tel: 348 597 4426 Social: @Birramilandia