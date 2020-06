Maturità, alle scuole 376mila mascherine dalla Protezione Civile

Avranno inizio domani gli esami di maturità 2020 e anche le scuole coratine, l'IISS Oriani-Tandoi, l'ITET Tannoia e il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi, sono pronte per accogliere nuovamente gli studenti fra i banchi, nel rispetto del capillare protocollo di sicurezza.Per studenti e docenti, la Protezione Civile ha provveduto a far consegnare a tutti gli istituti superiori della Puglia oltre 376mila mascherine. Molti gli istituti superiori coinvolti, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, 240 Istituti scolastici in Puglia per consentire lo svolgersi dell'esame di maturità in totale sicurezza.Come nel resto d'Italia, anche nella nostra regione la consegna è stata effettuata da Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier, direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami.L'Azienda, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.