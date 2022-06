È terminato domenica 12 giugno il bollettino di allerta meteo per rischio temporali sulla Puglia: la criticità è cominciata circa quattro giorni fa e ha portato diverse piogge sull'intero territorio regionale, con fenomeni anche di entità rilevante. Tempo in netto miglioramento e la perturbazione si può considerare chiusa.Già a partire da lunedì il sole tornerà a essere protagonista praticamente per tutta la settimana: con ogni probabilità è previsto un aumento importante delle temperature e il ritorno del gran caldo, che aveva già contraddistinto l'inizio del mese.La barriera dei trenta gradi, sia sulla costa che nell'entroterra, dovrebbe essere superata abbondantemente nell'arco di 2-3 giorni.