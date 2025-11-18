Effrazione in villa nella.zona residenziale, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione

Con l'accorciarsi delle giornate si registrano i primi episodi delittuosi nella zona residenziale della città.Nella serata di ieri è stata scoperta un'effrazione in una villa di viale delle Pratoline.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme a una pattuglia della Metronotte e Vigilanza Giurata, che ha operato unitamente alle forze dell'ordine.Davanti all'abitazione è stata rinvenuta una e-bike, verosimilmente utilizzata per compiere l'azione.Dai primi accertamenti nulla risulta essere stato asportato, ma l'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, richiamando l'attenzione sulla necessità di rafforzare la sicurezza nelle aree periferiche e residenziali della città.