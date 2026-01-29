Cronaca
Tentato furto d'auto a Corato: sventato dalla Metronotte
I tre malviventi sono scappati a bordo di un'Audi
Corato - giovedì 29 gennaio 2026 9.38 Comunicato Stampa
Nelle prime ore del mattino della giornata di ieri, a Corato, una pattuglia della Metronotte, impegnata nel servizio di pronto intervento nel centro abitato, ha intercettato in via Matteo Renato Imbriani almeno tre soggetti con volto travisato intenti ad armeggiare nei pressi di una Skoda Kamiq di recente immatricolazione.
Immediata la segnalazione alle Forze dell'Ordine. Alla vista dell'auto di servizio, i soggetti si sono dati alla fuga a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno restituito il veicolo al legittimo proprietario.
