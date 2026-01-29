Tentato furto d'auto a Corato: sventato dalla Metronotte

Nelle prime ore del mattino della giornata di ieri, a Corato, una pattuglia della Metronotte, impegnata nel servizio di pronto intervento nel centro abitato, ha intercettato inalmeno tre soggetti con volto travisato intenti ad armeggiaredi recente immatricolazione.Immediata la segnalazione alle Forze dell'Ordine. Alla vista dell'auto di servizio, i soggetti si sono dati alla fuga a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno restituito il veicolo al legittimo proprietario.