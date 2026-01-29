Metronotte
Metronotte
Cronaca

Tentato furto d'auto a Corato: sventato dalla Metronotte

I tre malviventi sono scappati a bordo di un'Audi

Corato - giovedì 29 gennaio 2026 9.38 Comunicato Stampa
Nelle prime ore del mattino della giornata di ieri, a Corato, una pattuglia della Metronotte, impegnata nel servizio di pronto intervento nel centro abitato, ha intercettato in via Matteo Renato Imbriani almeno tre soggetti con volto travisato intenti ad armeggiare nei pressi di una Skoda Kamiq di recente immatricolazione.

Immediata la segnalazione alle Forze dell'Ordine. Alla vista dell'auto di servizio, i soggetti si sono dati alla fuga a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno restituito il veicolo al legittimo proprietario.
  • Metronotte
Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
29 gennaio 2026 Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
29 gennaio 2026 Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
Altri contenuti a tema
Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione Ritorna l'allerta furti nella zona residenziale
Spaccata ai danni del bar dell'IP, ritrovata l'auto rubata usata come ariete Spaccata ai danni del bar dell'IP, ritrovata l'auto rubata usata come ariete L'episodio ieri sera in via Andria, questa mattina il ritrovamento della Fiat Panda utilizzata dai malviventi
Il furto di carburante non riesce, ladri in fuga: fermato un 30enne Il furto di carburante non riesce, ladri in fuga: fermato un 30enne L'episodio nella notte in un’azienda agricola: fermato dagli agenti della Metronotte uno dei tre malviventi, poi arrestato
Tentano due furti in poche ore, ma arriva la Metronotte Tentano due furti in poche ore, ma arriva la Metronotte Ladri in fuga, nella serata di ieri: nel mirino due villette fra viale del Noce e contrada Tratturello Pedale
Furti nelle campagne, a Corato la metronotte scongiura il peggio Attualità Furti nelle campagne, a Corato la metronotte scongiura il peggio Stavano cercando di rubare quasi un quintale di olive, il raccolto è stato restituito al legittimo proprietario
Ladri fuggono spaventati dall'allarme, sventato un furto a Corato Ladri fuggono spaventati dall'allarme, sventato un furto a Corato L'episodio in contrada San Cristoforo. Secondo le prime verifiche gli intrusi non hanno portato via nulla
La Metronotte sventa un furto di cavi elettrici nella zona artigianale La Metronotte sventa un furto di cavi elettrici nella zona artigianale L'episodio risale alla notte di lunedì: i ladri avevano già aperto i tombini della linea elettrica, ma sono stati costretti alla fuga
Tagliano la rete metallica di un impianto, ma poi l’allarme li fa scappare Tagliano la rete metallica di un impianto, ma poi l’allarme li fa scappare Tentativo di furto, nella tarda serata di ieri, nelle campagne di Corato. Sul posto la Metronotte e gli agenti del Commissariato
CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi….
29 gennaio 2026 CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi….
“In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
28 gennaio 2026 “In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
“Frankenstein - the monster and the myth " in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
28 gennaio 2026 “Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
28 gennaio 2026 Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
28 gennaio 2026 Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato
27 gennaio 2026 Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato
Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
27 gennaio 2026 Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
"Radici e Storie ": al via a Corato le passeggiate urbane
27 gennaio 2026 "Radici e Storie": al via a Corato le passeggiate urbane
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.