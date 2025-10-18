Polizia
Ritrovata l’auto usata per la spaccata al bar della stazione di servizio a Corato

Indagini in corso da parte del Commissariato di Polizia.

Corato - sabato 18 ottobre 2025 12.56
Nella notte tra venerdì e sabato, una Fiat Panda è stata utilizzata per compiere una spaccata ai danni del bar della stazione di servizio situata in via Andria
L'auto, rubata nella serata di ieri proprio a Corato, è stata ritrovata poche ore dopo in un terreno a Ruvo di Puglia.

Il ritrovamento è avvenuto grazie all'intervento di una pattuglia della Metronotte, allertata in seguito alla denuncia del furto e alla segnalazione dell'episodio criminoso.
Appena individuata la vettura, l'istituto ha prontamente informato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Corato, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.
Prima di essere restituita al legittimo proprietario, l'auto sarà sottoposta ai rilievi necessari per raccogliere eventuali tracce utili all'inchiesta.
Al bar portato via registratore di cassa con quantitativo in denaro .
17 ottobre 2025 Corato, messa in preparazione alla canonizzazione dei santi venezuelani
