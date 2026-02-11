Cronaca
Sventato furto d'auto tra Corato e Ruvo. L'intervento della Metronotte
Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario
Corato - mercoledì 11 febbraio 2026 9.30 Comunicato Stampa
Nelle prime ore della mattina di lunedì scorso, una Guardia Particolare Giurata della Metronotte, impegnata nel servizio di Pronto Intervento nel Comune di Corato, ha individuato un convoglio sospetto: una berlina di grossa cilindrata che spingeva una Audi Q2 nuovissima lungo via Teano, per poi svoltare su via Lago Baione in direzione Ruvo di Puglia.
Intuendo immediatamente che si trattasse di un furto d'auto in atto, è stata inoltrata senza esitazione la segnalazione alle Forze dell'Ordine. I malviventi, accortisi della presenza dell'auto di istituto, hanno abbandonato il veicolo appena rubato e si sono dati alla fuga a bordo dell'altra vettura.
L'Audi Q2 è risultata rubata poco distante dal luogo di recupero ed è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario.
