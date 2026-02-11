Sventato furto d'auto tra Corato e Ruvo. L'intervento della Metronotte

Nelle prime ore della mattina di, una Guardia Particolare Giurata della Metronotte, impegnata nel servizio di Pronto Intervento nel, ha individuato un convoglio sospetto: una berlina di grossa cilindrata che spingeva una Audi Q2 nuovissima lungo via Teano, per poi svoltare su via Lago Baione in direzione Ruvo di Puglia.Intuendo immediatamente che si trattasse di un furto d'auto in atto, è stata inoltrata senza esitazione la segnalazione alle Forze dell'Ordine. I malviventi, accortisi della presenza dell'auto di istituto, hanno abbandonato il veicolo appena rubato e si sono dati alla fuga a bordo dell'altra vettura.L'Audi Q2 è risultata rubata poco distante dal luogo di recupero ed è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario.