Michele Sciscioli: «Mi candido per testimoniare il mio impegno civicoۘ»

Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile: il candidato

«Sono convinto che ognuno di noi abbia il dovere civico di impegnarsi per la crescita della comunità di cui fa parte. Ognuno di noi, a seconda dei propri talenti, può fare qualcosa per la collettività, contribuendo a costruire un luogo migliore in cui vivere». È il pensiero di Michele Sciscioli, candidato al consiglio comunale nella lista "Sud al Centro" a sostegno di Vito Bovino Sindaco.La partecipazione attiva alla vita della città per Michele Sciscioli è un impegno serio. Trentasei anni, appena terminati gli studi ha scelto di dedicarsi all'azienda di famiglia. Una attività che gli ha consentito di essere a contatto con il pubblico, diventando inconsapevolmente l'orecchio delle tante persone che, entrando nella sua attività, commentavano la vita cittadina, confidavano i propri disagi e i propri desideri per una città migliore.«Il mio lavoro mi consente di guardare alla vita della città da un osservatorio privilegiato, di confrontarmi con le tante persone che quotidianamente raccontano i pregi e i difetti della nostra Corato. Ho la fortuna di poter ascoltare e di poter riflettere su quanto mi viene riferito. E credo che l'ascolto sia un punto di partenza fondamentale per costruire una Corato migliore» afferma.Un giovane attivo nella vita politica cittadina, da sempre affascinato alla politica intesa come servizio per la collettività. «Intendo la politica come testimonianza di un impegno civico; impegno in cui credo fortemente. Per questo ho scelto di candidarmi al consiglio comunale, sotto il simbolo di Sud al Centro, partito di cui condivido lo spirito e i valori» conclude Michele Sciscioli.