Microprestito regionale, oltre 2milioni di euro per 93 beneficiari in provincia di Bari

«A meno di 2 settimane dalla pubblicazione, da parte della Regione Puglia, dell'Avviso per il Microprestito, possiamo ritenerci soddisfatti per l'andamento della misura da noi varata». È quanto dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino in merito al bando regionale per far fronte all'emergenza causata dalla pandemia.«Al momento abbiamo superato il tetto delle 200 concessioni. - precisa l'assessore - Per la precisione ad oggi Puglia Sviluppo ha già adottato 219 determine di concessione delle agevolazioni per un importo pari a € 4.993.608,78.Le imprese ammesse a finanziamento sono, ad oggi, per la provincia di, per la provincia di Barletta-Andria-Trani sono 14 imprese ammesse per un importo di agevolazioni di € 360.806,43, per la provincia di Brindisi 28 imprese con € 625.417,00 di agevolazioni, per la provincia di Foggia 26 imprese con € 618.657,25 di agevolazioni, per la provincia di Lecce 43 imprese € 830.810,75, per la provincia di Taranto 15 imprese per un importo di € 359.076,00 in agevolazioni.Ricordiamo - conclude Borraccino - che il bando straordinario è aperto, con una dotazione di 248 milioni di euro, e risponde all'esigenze di liquidità delle piccole aziende, startup, commercianti, artigiani,per garantire continua operatività aziendale, salvaguardia dell'occupazione in questa fase emergenziale».