Minori, fino a 6 ore al giorno sul web con profili non autentici

Undici appuntamenti per educare alle dinamiche del digitale e riconoscere i rischi dei comportamenti online per prevenire situazioni di rischio e adottare misure adeguate: si è concluso con un'assemblea d'istituto presso l'Istituto Comprensivo Tattoli-De Gasperi di Corato (BA) il primo ciclo di incontri tenuti da Francesca Bertolotti, psicologa dell'Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (A.I.C.S.) per le classi seconde d terze della De Gasperi, dei docenti e genitori.L'iniziativa è stata sponsorizzata da Predict S.p.A., PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell'healthcare e, principalmente, nella diagnostica in vivo non invasiva, nell'ambito dei progetti di Corporate Social Responsibility. In 10 anni, la Società ha finanziato 16 progetti e iniziative di inclusione e cura rivolti alla comunità locale, per un ammontare complessivo di 75.000 €.Tra gli argomenti affrontati nelle lezioni con studenti, insegnanti e genitori, A.I.C.S. ha esplorato le definizioni e le caratteristiche rilevanti dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e sexting, offrendo una panoramica dei principali applicativi e social network per educare a un uso equilibrato dei nuovi media. Nel corso degli incontri, sono stati inoltre discussi i principali rischi virtuali, come le dipendenze da internet, la condivisione di foto di minori da parte degli adulti (sharenting), l'adescamento minorile, le comunità online pericolose, la disinformazione e le fake news, nonché la diffusione di comunità che enfatizzano odio, razzismo e condotte autolesive. Insieme ai formatori, gli studenti hanno imparato a rafforzare la resilienza, l'autostima e le competenze di comunicazione efficace, curare la web reputation e prevenire situazioni di rischio; insegnanti e genitori hanno invece rinsaldato il patto di collaborazione scuola-famiglia, per affrontare insieme situazioni critiche, riconoscere segnali di disagio nei ragazzi e intervenire con il supporto di figure specializzate.Secondo i dati di Terre des hommes che da 60 anni protegge i bambini di tutto il mondo da ogni forma di violenza o abuso, il 47,7% degli adolescenti è vittima di bullismo o cyberbullismo, e solo il 5% del totale si rivolge ad un adulto o a uno sportello se assiste a episodi di prevaricazione, online e offline.Francesca Bertolotti, Socia fondatrice di A.I.C.S. e Referente per la Regione Puglia, che ha tenuto il ciclo di incontri nelle scuole, ha dichiarato: "Nei nostri incontri nelle scuole abbiamo scoperto che molti giovani trascorrono dalle 5 alle 6 ore al giorno online, spesso creando account social con email false o dei genitori. Questo comportamento, unito alla convinzione che la vita perfetta degli influencer sia reale, può minare la loro autostima e felicità. Tuttavia, nei nostri laboratori di role play, abbiamo visto che chi interpreta il bullo spesso realizza che la sua forza deriva dal gruppo che lo sostiene. Senza questo supporto, emergono vergogna e insicurezza. È essenziale educare ad un uso adeguato delle parole e ad un comportamento gentile verso l'altro, oltre che sui rischi e sulla prevenzione del cyberbullismo per costruire un futuro in cui i nostri giovani possano navigare il mondo digitale con fiducia e sicurezza. Insieme, possiamo fare la differenza e proteggere il benessere dei nostri ragazzi"."Il comprensivo Tattoli-De Gasperi è un istituto che pone grande enfasi sull'educazione al civismo e sulla cura dei giovani studenti. Situato in una zona periferica ma in fase di rinnovamento, accoglie una popolazione scolastica eterogenea e, con attenzione, la guida nel delicato periodo dell'adolescenza verso scelte valoriali consapevoli", ha aggiunto la Dirigente Scolastica Maria Rosaria De Simone. "È in quest'ottica che si pone la scelta di aderire al progetto dell'A.I.C.S., sostenuto da Predict S.p.A., per informare e formare contro il bullismo e il cyberbullismo. La comunità scolastica e i genitori del Tattoli-De Gasperi hanno trovato nel progetto un supporto educativo che incoraggia l'ascolto discreto e protettivo di ogni bambino vittima o testimone di abuso, violenza o bullismo. L'obiettivo è che ogni ragazzo si senta protetto, possa vivere in una società sana e diventare educatore di sé stesso e dei suoi pari."L'iniziativa di formazione e sensibilizzazione promossa da A.I.C.S. e finanziata da Predict S.p.A. mira a coinvolgere, entro la fine dell'anno scolastico 2024/2025, nuove istituzioni scolastiche del territorio in un secondo ciclo di incontri, con l'obiettivo di estendere la partecipazione e l'impatto educativo sul tema del bullismo e del cyberbullismo, rafforzando così la rete di supporto e prevenzione nelle scuole.