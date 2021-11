"Moda al Volante" scalda i motori, un salto nel tempo fra costumi e auto d'epoca

La 7a edizione di "Moda al Volante" è pronta ad invadere pacificamente le strade di Corato domenica 7 novembre. L'evento organizzato dalla Pro Loco "Quadratum" vanta il patrocinio del Comune di Corato ed è dedicato al connubio della tradizione motoristica con il costume e gli stili delle varie epoche.Al corteo, che vedrà la consolidata partnership con la Scuderia Fieramosca di Barletta – Club Auto e Moto storiche federato ASI e con la sede coratina della AVEA, si potranno unire tutti i privati che posseggono un'auto d'epoca.Infatti, è ancora possibile iscriversi entro le ore 17.00 del 6 Novembre 2021, tramite modulo di iscrizione on-line a questo link o in versione cartacea scaricabile dal sito www.prolococorato.it e da consegnare presso la sede della Pro Loco in Piazza Sedile, 41.E' obbligatorio per i partecipanti (conducente e trasportati) l'abbigliamento a tema.È prevista una piccola quota di partecipazione che darà diritto a omaggi e promozioni: il box "mordi e fuggi" preparato da "La Baguetterie - Corato", lo spritz scontato presso il "Bla Bla Bla", sconti presso il bar Shaday e un menù aperi-pranzo presso Caffè Duomo e pranzi tipici e sfiziosi presso "La locanda du Baron" e "Nexus" – questi ultimi previa prenotazione.Il carosello di auto d'epoca seguirà il seguente programma:· Ore 9.00: Raduno in Via G. Ameglio (Scuola Imbriani);· Ore 11.00: Carosello su viali e corsi cittadini e presentazione in Piazza Cesare Battisti;· Ore 13.00 Stazionamento e clacsonata su Via Duomo.I partecipanti saranno omaggiati con un gadget dedicato all'edizione 2021 gentilmente offerto da CORGOM. Pro Loco ringrazia per il supporto anche Granoro e per il pronto intervento e la sicurezza la Polizia Locale e la SerCorato.