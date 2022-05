Mondadori Bookstore apre a Corato

Una nuova libreria Mondadori Bookstore aprirà le porte al pubblico di Corato sabato 28 maggio, con un evento di inaugurazione alle ore 18 negli spazi di Largo Plebiscito, 11/A.Con la sua ricca proposta editoriale, ilsarà un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei libri in pieno centro città: un luogo di aggregazione e stimolo per tutta la comunità, che si animerà anche grazie a un palinsesto di appuntamenti con autori e protagonisti del mondo della cultura e dell'intrattenimento.«Portare i libri sempre più vicini al pubblico, offrendo il piacere di curiosare tra gli scaffali, scoprire nuove storie, scambiare opinioni e idee con i librai e gli altri lettori: una libreria svolge un ruolo culturale e sociale fondamentale per tutta la comunità. Dopo i, ho scelto di investire ulteriormente nel territorio barese con un nuovo progetto nel cuore di Corato, continuando l'attività di librai che la mia famiglia ha iniziato 50 anni fa, grazie alla collaborazione con Mondadori Store. Una sfida che mi rende felice, per l'opportunità di dare un contributo ulteriore alla vita culturale della città, anche attraverso iniziative con le scuole che possano avvicinare i più giovani alla lettura» ha dichiarato, imprenditore affiliato al network di librerie Mondadori Store.Ilpresenta un, tra narrativa, saggistica, varia e grandi classici. L'offerta si amplia anche ai fumetti, con una selezione di titoli che spazia dai manga ai supereroi alla graphic novel., con giochi didattici e libri illustrati per stimolare i giovani lettori. A disposizione dei visitatori anche lee iTutti i clienti del Mondadori Bookstore potranno inoltre usufruire di servizi digitali come, che consente di ritirare gratuitamente presso il punto vendita un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli;, ovvero la possibilità di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio; e Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.: un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale grazie a oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub. È a fianco di lettori e utenti attraverso una proposta che, al libro – al centro dell'offerta – affianca esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.