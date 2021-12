È morta Lina Wertmuller: a Corato girò "Io speriamo che me la cavo"

Aveva scelto Corato, nel 1992, per ambientare uno dei film rimasti nella storia della nostra città: "Io speriamo che me la cavo".Oggi, all'età di 93 anni, si è spenta la grande regista Lina Wermuller, che ebbe a cuore la Puglia al punto da scegliere i suoi scorci e i suoi racconti come scenografia naturale di tanti film di successo.All'anagrafe era registrata come Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich. Era nata a Roma il 14 agosto 1928,.Di origine aristocratiche e svizzere, era stata sposata sposata con scenografo Enrico Job. E' stata la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per Pasqualino Settebellezze. Solo nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera.