Un anno di Community Library: un luogo di crescita e condivisione

Il 30 gennaio 2025, a Corato, si inaugurava la nuovapresso Palazzo Gioia: un innovativo modello di biblioteca caratterizzato da un approccio inclusivo e tecnologicamente avanzato.A un anno di distanza, la biblioteca si è rivelata, grazie ai dati raccolti e annunciati durante l'incontro svoltosi ieri 23 febbraio presso la stessa Biblioteca.Presenti all'incontro l'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone; il Dirigente del Primo Settore, Pippo Sciscioli; Esther Larosa, Gianluca Cannilo, Antonina Mariotti e Francesca De Palma, referenti della cooperativa Lilith Med 2000, ente gestore del servizio.Da quanto emerso, la storia della Community Library ha avuto inizio mesi prima dell'inaugurazione ufficiale. Il trasloco dalla sede temporanea nel Museo è iniziato il 7 ottobre 2024: tre mesi pieni di inscatolamento e spostamenti a causa della grande mole di libri conservati. La tecnica utilizzata è stata quella della suddivisione dei cartoni in base al contenuto e alla destinazione: procedura che ha permesso l'arrivo nelle due sedi della Biblioteca attuale.Ai già numerosi libri conservati nella vecchia sede se ne sono aggiunti altri trovati nel deposito di Piazza Sedile e soggetti ad un'attenta ricognizione.Al termine dell'inscatolamento, del trasloco e della catalogazione, il 30 gennaio 2025, la Community Library ha aperto le porte al pubblico, sin da subito accolta con grande entusiasmo e partecipazione.I dati parlano chiaro:Un confronto con la sede in via Trilussa è stato necessario: più del doppio gli utenti della nuova sede, più del quadruplo i libri presi in prestito. I libri catalogati e resi disponibili sono stati, di cui 1660 per la sezione ragazzi.Tante le attività svolte tra il "Circolo dei lettori", il "Maggio dei libri", la nascita di "Tutto il teatro" della compagnia "Acasă", oltre a quelle svolte durante il periodo natalizio.La Biblioteca guarda al futuro con speranza e spirito di servizio verso la comunità. Continuare il lavoro di catalogazione, valorizzare le collezioni nella sede storica, revisionare il patrimonio antico, aumentare il numero delle sale: sono solo alcuni degli obiettivi che la Community Library cercherà di portare a termine nei prossimi anni.