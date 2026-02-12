Corato Sociale verso la Carta dei Servizi: quattro workshop in programma

Nell'ambito di, progetto di welfare partecipativo promosso dalin collaborazione con il, prende il via il percorso pensato per disegnare insieme la mappa delle risorse sociali del territorio.Sonoorganizzati e concepiti come laboratori di lavoro in rete, finalizzati a coinvolgere in modo attivo e concreto gli attori e le attrici del Welfare territoriale di Corato. Pur avendo come riferimento lail percorso non si pone come obiettivo primario la scrittura diretta del documento finale, ma la costruzione di cornici condivise, criteri comuni e connessioni tra servizi, utili a rendere il sistema di welfare più leggibile, accessibile e coerente per tutti.In questo senso, la Carta dei Servizi sarà intesa come oggetto di lavoro comune, capace di favorire il confronto tra servizi, ETS e altri presidi, sostenere l'emersione di criteri, linguaggi e logiche condivise, ma soprattutto, rafforzare il riconoscimento reciproco come parte di un sistema di welfare territoriale.I workshop, calibrati su specifiche tematiche, saranno così suddivisi: ilMinori e Famiglie, ilAdulti vulnerabili, ilAnziani e disabilità e il, infine, si procederà con un lavoro di sintesi. Tutti gli incontri si terranno nellain Largo Plebiscito 21, dalle ore 16.15 alle ore 19.00.Ogni partecipante prenderà parte a un workshop tematico di co-costruzione e al workshop finale di sintesi, comune a tutti. Il percorso sarà condotto da- facilitatrice e counselor - attraverso un metodo di facilitazione che alternerà lavoro in piccoli gruppi, l'utilizzo di strumenti visuali e canvas e momenti di restituzione e sintesi collettiva. Il metodo è stato concepito in modo da sostenere il confronto tra attori diversi, valorizzare la pluralità dei punti di vista e produrre materiali concreti e trasferibili alla fase di redazione della Carta dei Servizi.