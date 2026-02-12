Attualità
Corato Sociale verso la Carta dei Servizi: quattro workshop in programma
Primo appuntamento il 19 febbraio
Corato - giovedì 12 febbraio 2026 14.07 Comunicato Stampa
Nell'ambito di "Corato sociale", progetto di welfare partecipativo promosso dal Comune di Corato in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, prende il via il percorso pensato per disegnare insieme la mappa delle risorse sociali del territorio.
Sono 4 i workshop organizzati e concepiti come laboratori di lavoro in rete, finalizzati a coinvolgere in modo attivo e concreto gli attori e le attrici del Welfare territoriale di Corato. Pur avendo come riferimento la Carta dei Servizi, il percorso non si pone come obiettivo primario la scrittura diretta del documento finale, ma la costruzione di cornici condivise, criteri comuni e connessioni tra servizi, utili a rendere il sistema di welfare più leggibile, accessibile e coerente per tutti.
In questo senso, la Carta dei Servizi sarà intesa come oggetto di lavoro comune, capace di favorire il confronto tra servizi, ETS e altri presidi, sostenere l'emersione di criteri, linguaggi e logiche condivise, ma soprattutto, rafforzare il riconoscimento reciproco come parte di un sistema di welfare territoriale.
I workshop, calibrati su specifiche tematiche, saranno così suddivisi: il 19 febbraio Minori e Famiglie, il 26 febbraio Adulti vulnerabili, il 5 marzo Anziani e disabilità e il 26 marzo, infine, si procederà con un lavoro di sintesi. Tutti gli incontri si terranno nella Biblioteca comunale di Corato in Largo Plebiscito 21, dalle ore 16.15 alle ore 19.00.
Ogni partecipante prenderà parte a un workshop tematico di co-costruzione e al workshop finale di sintesi, comune a tutti. Il percorso sarà condotto da Viviana Neglia - facilitatrice e counselor - attraverso un metodo di facilitazione che alternerà lavoro in piccoli gruppi, l'utilizzo di strumenti visuali e canvas e momenti di restituzione e sintesi collettiva. Il metodo è stato concepito in modo da sostenere il confronto tra attori diversi, valorizzare la pluralità dei punti di vista e produrre materiali concreti e trasferibili alla fase di redazione della Carta dei Servizi.
Sono 4 i workshop organizzati e concepiti come laboratori di lavoro in rete, finalizzati a coinvolgere in modo attivo e concreto gli attori e le attrici del Welfare territoriale di Corato. Pur avendo come riferimento la Carta dei Servizi, il percorso non si pone come obiettivo primario la scrittura diretta del documento finale, ma la costruzione di cornici condivise, criteri comuni e connessioni tra servizi, utili a rendere il sistema di welfare più leggibile, accessibile e coerente per tutti.
In questo senso, la Carta dei Servizi sarà intesa come oggetto di lavoro comune, capace di favorire il confronto tra servizi, ETS e altri presidi, sostenere l'emersione di criteri, linguaggi e logiche condivise, ma soprattutto, rafforzare il riconoscimento reciproco come parte di un sistema di welfare territoriale.
I workshop, calibrati su specifiche tematiche, saranno così suddivisi: il 19 febbraio Minori e Famiglie, il 26 febbraio Adulti vulnerabili, il 5 marzo Anziani e disabilità e il 26 marzo, infine, si procederà con un lavoro di sintesi. Tutti gli incontri si terranno nella Biblioteca comunale di Corato in Largo Plebiscito 21, dalle ore 16.15 alle ore 19.00.
Ogni partecipante prenderà parte a un workshop tematico di co-costruzione e al workshop finale di sintesi, comune a tutti. Il percorso sarà condotto da Viviana Neglia - facilitatrice e counselor - attraverso un metodo di facilitazione che alternerà lavoro in piccoli gruppi, l'utilizzo di strumenti visuali e canvas e momenti di restituzione e sintesi collettiva. Il metodo è stato concepito in modo da sostenere il confronto tra attori diversi, valorizzare la pluralità dei punti di vista e produrre materiali concreti e trasferibili alla fase di redazione della Carta dei Servizi.