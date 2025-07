“Nessun Dorma": il tempo si arrende alla bellezza e la musica si fa alba a Trani

All'improvviso, la notte sussurra e si ritira. Un fremito percorre le acque che lambiscono la parte estrema della costa, mentre il cielo inizia a tingersi d'ambra. Alle spalle, il profilo romanico della cattedrale si staglia come sentinella d'altri tempi; di fronte, la linea dell'orizzonte si fonde con la musica. È qui, nel cuore del, che(ingresso ore 3,30) si rinnova l'incanto del, il concerto all'alba che ha riscritto le coordinate dell'ascolto, trasformando una performance musicale in un'esperienza immersiva e spirituale.Giunto alla sua terza edizione, l'evento - unico e inimitabile - unisce lo splendore naturale del mare pugliese alla raffinatezza del repertorio classico, traghettando il pubblico attraverso due dimensioni simboliche: la notte e l'aurora. A orchestrare questo viaggio temporale e sensoriale, il, formato dai virtuosi del pianoforte, due interpreti di razza nati su sponde di mari diversi della stessa terra, la Puglia, artefici di una sinestesia in cui i suoni si fanno luce e il tempo si arrende alla bellezza. I due talenti pugliesi già affermati e acclamati, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato "Niccolò Piccinni" di Bari e "Egidio Romualdo Duni" di Matera, si esibiscono per l'occasione su due, 176 tasti e 20 dita si muovono all'unisono per creare un'esperienza unica.Il programma, concepito come un respiro notturno che culmina nel risveglio solare, si apre con le invocazioni ancestrali di "O Fortuna" di Orff e si snoda tra echi di cinema (Horner, Goldsmith, Williams), visioni romantiche (Tchaikovsky, Saint-Saëns), suggestioni cosmiche (Yoshimatsu), fino a raggiungere la poetica incandescente del mattino con Debussy, Grieg e Rachmaninov. A concludere, come un sigillo d'emozione, il celeberrimodalla Turandot di Giacomo Puccini, che risuonerà all'ora esatta dell'aurora, accarezzando le onde con il suo "All'alba vincerò".Direzione artistica e trascrizioni originali portano la firma di, cittadino benemerito della Città di Trani, pianista concertista dalla poetica intensa, già insignito di prestigiosi riconoscimenti internazionali, con 4 album all'attivo. Premiato nel 2013 come miglior giovane artista italiano, protagonista di concerti a Zurigo e Husum, Amburgo (Festival delle Rarità pianistiche), Fondazione Grassi di Martina Franca, Festival Herbst Musicaux di Verona, un tour di concerti e masterclass in Cina e Stati Uniti.Accanto a lui, la tecnica cristallina e l'eleganza interpretativa di, che completa il duo con un'intesa filigranata dal tempo e dallo studio. All'attività di solista, affianca quella cameristica in diverse formazioni come quella in duo col celebre pianista Bruno Canino e quella col soprano Maria Laura lacobellis. Ha inciso l'integrale delle Sonate e Fantasia di Mozart per l'etichetta OnClassical, oltre ad altri dischi con opere di Scarlatti, Beethoven e Chopin.Ad impreziosire l'atmosfera del suggestivo concerto, l'attore, regista e autore. Nel suggestivo dipanarsi del tempo per giungere alla luce (programma "light time"), la suaè elemento che vibra sotto pelle e dona profondità all'intera esperienza. Quella voce - calda, intensa, evocativa - guida, amplifica, sospende il tempo. Ed è qui che la musica trova contesto, che le pause teatrali, i silenzi acquisiscono significato e che ogni nota, ogni parola recitata --, si incastonano nella memoria come parte di un racconto più ampio. In "Nessun Dorma", Lopriore, con la sua voce, si fa presenza scenica senza mai calcare il palco. È un'anima che racconta, è il filo che cuce insieme suoni ed emozioni, trasformando il concerto in un'esperienza sensoriale completa. Una presenza che si fa eco nel cuore di chi ascolta e consegna i riverberi delle parole pronunciate allo sciabordio del mare.Il concerto è co-prodotto dallapresieduta dae dal, diretto da. La Fondazione, intitolata al celebre pianista italo-francese Ciccolini, continua con Nessun Dorma la sua opera di divulgazione della musica classica. Assieme all'expertise professionale del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani, che da anni qualifica l'offerta culturale tranese con cartelloni di prestigio. Un'organizzazione possibile anche grazie al sostegno degli sponsor che hanno creduto nell'evento: Fondazione Megamark, Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio, Cantine Torrevento Società a responsabilità limitata, Universo Salute S.r.l., Organizzazione di Produttori Secondulfo Società Cooperativa Agricola, Forza 4 S.r.l.s., Gallo - Ricevimenti Sul Mare, Ottica Mazzone di Mazzone Teresa, Nugnes, Il Mio Fioraio S.r.l.s., Corteinfiore Restaurant Srl, Delfini S.r.l.Quest'anno,, come sancito dal decreto del Ministero della Cultura 691 del 19 giugno 2025,l', e(Fondo Unico per lo Spettacolo). Al contempo, la Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani, diventa, con tale decreto, unico ente cittadino riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura per le stagioni concertistiche, al cui interno punta di diamante è proprio Nessun Dorma.Il concerto all'alba più emozionante dell'estate. Madrina d'eccezione dell'evento sarà, Assessora alla Cultura della Regione Puglia, presenza che conferma il crescente sostegno istituzionale a un format destinato a superare i confini locali per affermarsi come modello culturale "da esportazione".Alla soglia fra buio e luce, Trani offre al mondo la sua preghiera laica in musica.(aperto tutti i giorni, lunedì escluso, dalle 16,00 alle 21,00) in via Beltrani 51 a Trani (BT). Info: tel.: 0883500044 || nessundormatrani@gmail.com Tutte le informazioni sul sito: www.nessundormatrani.it , oppure sui canali social sia della Fondazione Aldo Ciccolini ETS (sia IG che fb) fondazionealdociccoliniets, sia sulle pagine dedicate dell'evento: Nessun Dorma | Facebook