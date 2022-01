"Nessun open day pediatrico oggi all'hub"

Nella giornata di oggi nellhub vaccinale non è in corso alcuna open day come erroneamente diffuso dai mezzi di informazione.La richiesta di rettifica arriva direttamente dall'hub che da questa mattina sta ricevendo gente non prenotata alla somministrazione del vaccino.L'hub non ha a disposizione vaccini ulteriori a quelli prenotati per l'inoculazione di oggi.Si invitano pertanto i genitori non prenotati ad evitare di portare i loro figli nel centro vaccinale.