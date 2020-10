Niente posti negli ospedali Covid, due pazienti positivi fermi nel pronto soccorso dell'Umberto I

Situazione difficile nell'ospedale di Corato. Nel pomeriggio di oggi siglato accordo per ulteriori 100 posti al Policlinico

Due pazienti positivi al coronavirus sono fermi nel pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Corato in attesa che venga loro trovata la collocazione negli ospedali dedicati ai positivi al pericoloso virus.La situazione si sarebbe verificata nel pomeriggio di oggi e avrebbe creato non poca difficoltà tra gli operatori dell'ospedale.Il condizionale è d'obbligo: bocche cucite tra gli operatori dai quali non trapela alcuna informazione più dettagliata.Proprio nel pomeriggio di oggi è stata diffusa la notizia dell'attivazione di ulteriori 100 posti letto nel Policlinico di Bari che si andrebbero ad aggiungere ai 118 previsti dal piano attivato nel giugno scorso.Una decisione assunta proprio alla luce della richiesta della Regione Puglia di incrementare il numero di posti letto Covid.