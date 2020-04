Non solo Carnevale: le vecchierelle si adoperano per la solidarietà

L'immagine è già un simbolo: una donna in là con gli anni, che definiremmo "vecchiaredda", che porta sulle spalle un giovane. È il simbolo della vecchia generazione che non smette di sostenere le nuove, che non smette di contribuire alla loro crescita, a dare una mano.Un'innata espressione di sostegno che l'associazione che continua a mantenere viva la maschera tipica coratina, la "Vecchiaredd", ha scelto di incarnare anche in questo difficile momento, facendosi promotrice di una iniziativa benefica.Da alcuni giorni hanno allestito in alcuni supermercati della città dei carrelli nei quali, chiunque lo voglia, può inserire della spesa. Una volta riempiti i carrelli, i volontari dell'associazione provvedono alla consegna alla Caritas cittadina. L'iniziativa sta riscontrando parecchie adesioni e la prima consegna è stata effettuata: il presidente Cosimo Zitoli e il socio Aldo Capogna hanno consegnato a don Gianni Cafagna il primo carico, a disposizione della Caritas che provvederà a fornire chiunque ne abbia bisogno dei beni di prima necessità.Una goccia in un mare fatto di gocce che può contribuire a rendere meno difficoltoso per alcuni un momento di particolare emergenza.L'attività continua: nei punti vendita Alter Discount di via don Minzoni, Delizie e Bontà in via San Silvestro 1 e presso Guidotti Alimentari, in via Dante 29, i carrelli attendono di essere riempiti. Chiunque lo voglia può partecipare a questa iniziativa di solidarietà.