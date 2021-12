Nove assunzioni al Comune di Corato

Sono stati pubblicati, nella giornata del 24 dicembre, in Gazzetta Ufficiale e sul Sito del Comune di Corato i Bandi di concorso per la selezione di personale a tempo pieno ed indeterminato.

Il numero totale dei nuovi posti è di 9 unità suddivisi in tre distinti bandi di selezione nello specifico:

- n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D Posizione Economica D1

- n.4 posti di Agente Polizia Municipale Cat.C di cui 1 riservato al personale di cui al D.Lgs.66/2010

- n.4 posti di Istruttore Amministrativo Contabile Cat.C. =P.E. C1 dei quali 1 riservato ai sensi D.Lgs.66/10 e 1 agli interni.

Le domande di ammissione dovrà essere redatta, esclusivamente in forma telematica attraverso il form presente al link https://comunecorato.concorsismart.it/, entro le ore 23:59 del 24 gennaio 2022.

E' possibile consultare i bandi ai seguenti link:

>> Istruttore Direttivo Tecnico - https://bit.ly/3plGJMq

>> Agente Polizia Municipale - https://bit.ly/3plH3e6

>> Istruttore Amministrativo Contabile - https://bit.ly/3qgvjbS

"È un importante risultato di questa Amministrazione comunale. Un regalo di Natale tanto atteso. – Dichiara il Sindaco, Corrado De Benedittis - Si cominciano a dare risposte forti e concrete al mondo giovanile e al nostro Comune che ha urgente bisogno di nuovo personale.

Da molti anni, non si svolgevano concorsi pubblici nel Comune di Corato.

Abbiamo messo in campo una corposa politica assunzionale.

Sono molto contento che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sia avvenuta il giorno della vigilia di Natale. È un bel segnale di rinascita e di speranza per l'intera città. Ringrazio l'assessore Adriano Muggeo per l'impegno profuso.

Così, il nostro Comune tornerà ad avere graduatorie proprie da cui si potrà attingere anche nei prossimi anni.

L'arrivo di nuove generazioni sarà importante per non fare disperdere le conoscenze possedute da chi già lavora da molti anni e contestualmente consentirà di proseguire sul percorso di modernizzazione della macchina amministrativa