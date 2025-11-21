Nuova apertura del punto vendita ARD Discount a Corato

Prosegue il percorso di sviluppo di ARDita Srl, società nata dalla joint venture tra Maiora SpA SB ed Ergon SpA, con l'obiettivo di ampliare la rete di punti vendita a insegna ARD Discount nel Sud Italia. Una crescita che si consolida ulteriormente con l'apertura di un nuovo store a Corato, città di riferimento nel territorio dell'Alta Murgia.Il nuovo punto vendita, situato in via Ettore Fieramosca 114, rappresenta il 14° store ARD in Puglia e conferma la volontà dell'insegna di rafforzare la propria rete nel Mezzogiorno.Il negozio offre ambienti curati, un personale accogliente e un assortimento ampio e in continua evoluzione, arricchito costantemente da nuove referenze pensate per soddisfare le esigenze quotidiane delle famiglie. Al centro dell'offerta rimangono i prodotti a marchio ARD, scelti ogni giorno per l'eccellente rapporto qualità-prezzo che contraddistingue l'insegna.Inoltre, oggi ARDita festeggia un'ulteriore apertura a Sardara, nota località termale nel Medio Campidano e cuore verde della Sardegna sud-occidentale, dove si inaugura il 20° store dell'insegna sull'isola.Per celebrare le due nuove aperture, è disponibile un volantino inaugurale ricco di offerte e promozioni dedicate ai clienti del nuovo store.Con l'arrivo a Corato e Sardara, ARD Discount rafforza la sua rete nel Sud Italia, portando una spesa di qualità, comoda e conveniente. Perché saper scegliere … conviene sempre!