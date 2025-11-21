Speciale
Nuova apertura del punto vendita ARD Discount a Corato
Entusiasmo della nuova squadra di collaboratori per l’arrivo del brand in città e per la presentazione ai clienti
Corato - venerdì 21 novembre 2025 11.23 Sponsorizzato
Prosegue il percorso di sviluppo di ARDita Srl, società nata dalla joint venture tra Maiora SpA SB ed Ergon SpA, con l'obiettivo di ampliare la rete di punti vendita a insegna ARD Discount nel Sud Italia. Una crescita che si consolida ulteriormente con l'apertura di un nuovo store a Corato, città di riferimento nel territorio dell'Alta Murgia.
Il nuovo punto vendita, situato in via Ettore Fieramosca 114, rappresenta il 14° store ARD in Puglia e conferma la volontà dell'insegna di rafforzare la propria rete nel Mezzogiorno.
Il negozio offre ambienti curati, un personale accogliente e un assortimento ampio e in continua evoluzione, arricchito costantemente da nuove referenze pensate per soddisfare le esigenze quotidiane delle famiglie. Al centro dell'offerta rimangono i prodotti a marchio ARD, scelti ogni giorno per l'eccellente rapporto qualità-prezzo che contraddistingue l'insegna.
Inoltre, oggi ARDita festeggia un'ulteriore apertura a Sardara, nota località termale nel Medio Campidano e cuore verde della Sardegna sud-occidentale, dove si inaugura il 20° store dell'insegna sull'isola.
Per celebrare le due nuove aperture, è disponibile un volantino inaugurale ricco di offerte e promozioni dedicate ai clienti del nuovo store.
Con l'arrivo a Corato e Sardara, ARD Discount rafforza la sua rete nel Sud Italia, portando una spesa di qualità, comoda e conveniente. Perché saper scegliere … conviene sempre!
