Nuove assunzioni al Comune di Corato, due bandi per 4 posti di lavoro

Istruttore Tecnico Geometra: https://bit.ly/3IOI4Cp

Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza: https://bit.ly/3g6dojy

Pubblicati, questa mattina, ulteriori bandi di concorso da parte del Comune di Corato. Si tratta di 2 posti di Istruttore Tecnico - Geometra (cat.C) e due posti di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza (Cat. D) per la Polizia Locale."Come promesso, escono oggi, altri due bandi di concorso per implementare l'operatività del Comune, in ogni sua parte. - Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis - Era un impegno, assunto già nel primo bilancio della mia Amministrazione, che oggi trova concreta attuazione. Si rinforzano, con questi due bandi di concorso, l'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale."Le domande di ammissione dovranno essere redatte, esclusivamente in forma telematica attraverso il form presente al link https://comunecorato.concorsismart.it/ , entro le ore 23:59 del 28 febbraio 2022.E' possibile consultare i bandi ai seguenti link:Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, presente in piattaforma, cliccando sul tasto "Contattaci" in basso a destra della pagina. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi.Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola "Operatore". Gli addetti all'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi).