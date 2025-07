Nuovi orari di apertura del Parco Comunale

Powered by

Si informa che, a partire da venerdì 1° agosto 2025, il Parco Comunale sarà aperto al pubblico 24 ore su 24, offrendo così un accesso continuo a tutti i cittadini e visitatori.Inoltre, per migliorare la fruibilità e i servizi offerti all'interno dell'area, l'apertura dei bagni pubblici del Parco sarà anticipata alle ore 6:00 del mattino, mentre restano invariati gli orari di chiusura già in vigore.Questa decisione nasce dalla volontà del Sindaco De Benedittis e dell'Amministrazione Comunale di valorizzare gli spazi pubblici, favorire momenti di socialità e relax, e rispondere alle esigenze di chi frequenta il Parco anche nelle prime ore del giorno o in orario serale.Si invitano tutti i cittadini a usufruire degli spazi nel rispetto delle norme di convivenza civile e della tutela dell'ambiente.