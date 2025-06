"Aut Out - Abbracciamo l'autismo": l'evento finale sull'assistenza alla socializzazione

parte istituzionale : interventi delle autorità locali, dei referenti del progetto e delle famiglie partecipanti.

: interventi delle autorità locali, dei referenti del progetto e delle famiglie partecipanti. parte ludico-ricreativa: presentazione di un originale parco divertimenti accessibile e inclusivo, ideato dal team di progetto e aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Lunedì prossimo, 30 giugno, alle ore 17:30,l'evento finale del progetto, promosso. Il progetto si inserisce negli interventi di assistenza alla socializzazione per minori con disturbo dello spettro autistico, finanziati dal Fondo per l'Inclusione Sociale delle persone con disabilità (DPCM 29/07/2022 – Del. G.R. n. 1918/2022 – A.D. n. 192/1059/2023 della Regione Puglia).Durante il percorso, realizzato grazie alla collaborazione traed, sono stati attivati numerosi laboratori: ludici, emozionali, sportivi, sensoriali, creativi, attività in piscina, laboratori fotografici e di pet therapy.I risultati raggiunti dai partecipanti sono stati significativi, emozionanti e dimostrano il grande valore educativo, relazionale e sociale del progetto. Per restituire questa esperienza alla comunità, l'evento finale ospiterà unae una, per raccontare i percorsi vissuti e promuovere consapevolezza e inclusione.L'iniziativa vuole essere anche un'occasione di riflessione e sensibilizzazione sulle problematiche legate allo spettro autistico, con l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale, diffondere una cultura dell'inclusione e promuovere una visione consapevole dell'autismo come condizione di neurodivergenza.L'evento si articolerà in due momenti principali:Sarà una grande festa dell'inclusione, con gonfiabili, letture animate, musica, animazione, percorsi ludici, laboratori creativi, popcorn, giochi e tanto altro. Sarà un momento di gioia, comunità e condivisione, per celebrare insieme il valore delle differenze e l'importanza di costruire spazi realmente inclusivi.