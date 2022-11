Olio, Coldiretti Puglia non ci sta: «Costi di energia quintuplicati»

In Puglia i costi di energia per produrre l'olio extravergine d'oliva si sono quintuplicati. È l'allarme lanciato in una nota dalla Coldiretti, che ha evidenziato come le principali cause siano «l'esplosione delle bollette e i rincari di materie prime, etichette e vetro, che stanno mettendo in ginocchio le imprese olivicole e i frantoi».«Non è più rinviabile un piano strategico nazionale, con al centro le aziende che sono sul mercato, producono reddito e occupazione, recuperando i tanti uliveti abbandonati che devono essere rinnovati per ridare ossigeno e speranze ai territori. Il futuro dell'olio italiano passa da questi interventi fondamentali per tutelare un prodotto simbolo del "Made in Italy"» ha affermato il presidente Savino Muraglia.L'associazione ha poi sottolineato: «I costi sono aumentati in media del 50% nelle aziende olivicole, in particolare i rincari diretti e indiretti determinati dall'energia vanno dal +170% dei concimi al +129% per il gasolio nelle campagne, mentre il vetro costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ma si registra anche un incremento del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, del 60% per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica. Olivicoltori e frantoiani sono costretti a fronteggiare l'incremento dell'elettricità, i cui costi sono quintuplicati».