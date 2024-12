Omicidio a Corato, usate due armi da fuoco. Perquisizioni nella notte

Il cerchio sembra stringersi sempre di più intorno all'autore (oppure agli autori) dell'omicidio di, il 55enne di Corato assassinato ieri sera in via Salvi, in una strada alla periferia della città: l'uomo si trovava sotto casa, in compagnia della moglie, rimasta illesa, e di suo fratello, rimasto ferito alla gamba.Gli inquirenti, le indagini sono coordinate sul campo dal sostituto procuratore della, e condotte daial comando del capitano, stanno passando al setaccio ogni dettaglio del delitto. Perquisizioni - nel corso della notte sono state eseguite assieme ai militari della-, e acquisizione delle telecamere di videosorveglianza, un mosaico da comporre per ricostruire il delitto.L'ipotesi investigativa, intanto, è che sarebbero state utilizzateper uccidere il 55enne, volto noto alle forze dell'ordine e padre di quelche, con suo cugino, il 1 agosto 2018, furono protagonisti dell'omicidio di, un albanese di 23 anni ucciso in una piazza Abbazia gremita di gente, molti anche bambini. I militari, intanto, in queste ore hanno ascoltato pure chi ha assistito al delitto: tra questi, la moglie della vittima.