Ondata di caldo su Corato con picchi di 40 gradi: i dettagli

Superato il solstizio d'estate, potrebbe arrivare una spinta ulteriore al caldo degli ultimi giorni: è previsto infatti da giovedì l'arrivo in Puglia dell'anticiclone africano "Caronte", proveniente dall'Algeria e che porterà a un consistente aumento delle temperature verso il fine settimana.L'ondata di calore raggiungerà picchi fino ai 40 gradi. Le temperature più calde sono previste proprio per la Puglia Centrale Adriatica, dunque tutta la fascia costiera delle province di Bari e Bat, quindi incluso il territorio di Corato.Una parte finale del mese di giugno che si annuncia piuttosto rovente, visto che la situazione non dovrebbe subire cambiamenti neppure nella prossima settimana. Il ministero della salute, infatti, ha diramato un'allerta di livello 1 in Puglia, in cui i servizi sanitari e sociali dovranno essere pronti a ogni tipo di intervento.