Ora è ufficiale: le elezioni slittano all'autunno

Le elezioni amministrative sono ufficialmente slittate al prossimo autunno.L'argomento era tra i punti all'ordine del giorno del consiglio dei ministri riunitosi quest'oggi. Da quanto si apprende l'esecutivo ha disposto il via libera al rinvio delle elezioni amministrative e quindi i coratini saranno chiamati alle urne non prima di settembre.Secondo l'agenzia di stampa Ansa l'arco di tempo previsto per le elezioni va da metà settembre a dicembre.Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali non sarà possibile, quindi, andare al voto a luglio come prevedeva una delle ipotesi in campo prima del Cdm.