San Francesco d'Assisi al centro dell'iniziativa di "Amici dei Musei Corato"

La, in occasione dellae dellache si celebra il2025, ha ritenuto indifferibile una riflessione sul tema: i musei come strumenti di pace; l'arte capace di unire luoghi e generazioni al di là del tempo, di proiettare gli uomini oltre i propri limiti e di riconoscere e accogliere l'altro; i musei, testimoni della storia dell'uomo, possono essere strumento di dialogo e veicolo di una cultura di pace.Per questa occasione,propone l'iniziativa dal titolo, volgendo la propria attenzione ai dipinti murali della sacrestia della chiesa dell'ex convento cappuccino, realizzati tra il XVIII e il XIX secolo e raffiguranti Storie di San Francesco. Attraverso le sei lunette che compongono il ciclo, recentemente sottoposte a restauro, è possibile ripercorrere episodi riguardanti l'agiografia del poverello d'Assisi e riflettere sulla portata rivoluzionaria del suo messaggio cristiano.L'ascesi mistica, il rifiuto della mondanità, le scelte radicali della povertà e della carità ispirarono a Francesco un programma sui generis in cui quelle esperienze si traducevano in una originale tensione pacificatrice. Di fronte a una chiesa che riteneva che solo con le armi si potessero riscattare i luoghi sacri, il saluto francescano "Dominus det tibi pacem" esprimeva una religiosità aperta anche agli infedeli, capace di sperimentare il senso di fratellanza e di relazionarsi, pacificamente, con l'altro.L'evento, che si svolgerà alladi Corato, si articolerà nella mattinata dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in percorsi guidati di visita all'ambiente che ospitae, nel pomeriggio alle ore 18.30, in una conversazione sul temaaffidato a, docente di Storia della Filosofia moderna presso L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.