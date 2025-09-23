“Paesaggi & Racconti”
Attualità

“Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato

L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri pensati per valorizzare il patrimonio del territorio

Corato - martedì 23 settembre 2025 10.59
Domenica mattina, 21 settembre, si è svolto il quinto appuntamento gratuito del ciclo Paesaggi & Racconti – Percorsi di conoscenza e laboratori , con una passeggiata dedicata alla scoperta del centro storico cittadino.

Un numeroso gruppo di partecipanti ha preso parte all'iniziativa, guidata da Giuseppe Magnini – esperto e appassionato divulgatore – e Mimmo Lorusso.

Il centro storico di Corato si è rivelato un vero e proprio museo a cielo aperto: bassorilievi, trigrammi, lapidi di antichi muratori e palazzi storici hanno raccontato secoli di storia e tradizione locale.

