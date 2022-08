Parlamentarie 5 Stelle, tre coratini in lizza

Non solo l'uscente Bruna Piarulli. Saranno tre, in tutto, i coratini ai nastri di partenza delle "parlamentarie", la votazione on line riservata agli iscritti e in programma martedì 16 agosto, dalle 10 alle 22, attraverso la quale il Movimento 5 Stelle definirà l'elenco dei candidati alle prossime elezioni politiche., contrariamente alle aspettative, ha deciso di presentarsi per la Camera dei deputati. La 54enne senatrice, eletta nel 2018 grazie alla vittoria nel collegio uninominale Puglia 2, ora punta ad un posto in lista per Montecitorio. Direttrice della sezione femminile del penitenziario di Trani, la parlamentare coratina dovrà vedersela fra gli altri, nella competizione interna, con il concittadino, 26 anni, iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2016. Laureato in economia sia all'Università di Bari (con una tesi sulla "Particolarità della formazione del Governo Conte I" che alla "Bocconi"), Patruno è account manager di "The fork" e ha già acquisito esperienze con la piattaforma Too good to go oltre ad aver collaborato ad alcune ricerche per la China Europe International Business School.Punterà invece a Palazzo Madama l'architetto, nata e cresciuta a Corato ma residente da alcuni anni a Bisceglie. Iscritta al Movimento dal 2015, è stata candidata alle elezioni amministrative biscegliesi del 2018, naturalmente fra i pentastellati, ricevendo 32 preferenze. Fa parte della consulta comunale di Bisceglie per l'ambiente, la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. Sciscioli si occupa della tutela dei minori in difficoltà ed è stata invitata a candidarsi dai componenti del gruppo di Bisceglie del Movimento 5 Stelle.